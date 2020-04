Le discours du Président de la République

Allocution de Son Excellence le Président de la République Michel Aoun

en début de session du Groupe International de Soutien au Liban

au Palais présidentiel de Baabda le 6 avril 2020

Excellences, je tiens tout d’abord à vous exprimer ma profonde tristesse et mon regret face aux événements tragiques qui touchent vos peuples dans vos pays respectifs à la suite de la pandémie de Covid-19.

Je vous demande d’observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette épidémie, au Liban et dans le monde, et notamment en hommage à l’ambassadrice des Philippines au Liban, Mme Bernardita Catala.

Cher auditoire,

Je souhaite la bienvenue aux ambassadeurs des pays amis qui ont toujours soutenu le Liban au cours des multiples crises qu’il a traversées. Ils ont créé en 2013 un Groupe International de Soutien afin de mobiliser les aides en faveur du Liban et de ses institutions, en particulier avec l’aggravation de la crise des déplacés syriens. Je les remercie pour leurs efforts tout au long de ces années, en souhaitant que cette coopération se poursuive de plus belle.

Lors de la dernière réunion à Paris en décembre 2019, ce Groupe de Soutien a annoncé que la communauté internationale était prête à aider le Liban à surmonter sa crise financière et économique, sous réserve de la mise en place d’un gouvernement efficace et crédible capable de lutter contre la corruption et mettre en œuvre les réformes économiques nécessaires.

Nous avons réussi, au cœur de mouvements populaires de contestation, face à l’escalade de la crise financière, économique et sociale et malgré tous les obstacles politiques, à constituer en début d’année un nouveau gouvernement. Dans sa déclaration ministérielle, il s’est engagé à élaborer un plan d’urgence comprenant une série de réformes permettant de lutter contre la corruption et d’assainir les finances publiques avec des mesures capables de transformer notre économie rentière en économie productive. Dès que ce plan sera mis sur rails, il permettra au Liban de redresser graduellement sa situation.

Cher Auditoire,

Malheureusement, alors que nous nous apprêtions à lancer tout un chantier de réflexions et d’actions pour lutter contre cette crise importante qui bloque le Liban, nous avons été rejoints par la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde. L’urgence sanitaire qui a nécessité une mobilisation générale a retardé notre travail et exacerbé les problématiques diverses auxquelles nous sommes confrontés en y ajoutant la crise sanitaire. Pour faire face à toutes ces épreuves et leurs répercussions nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin de l’assistance internationale des pays amis du Liban.

Je vais à présent vous présenter les différents secteurs où de grands défis nous attendent, les actions que nous allons effectuer et l’aide que nous recherchons en espérant que vous les prendrez en considération dans votre évaluation de la situation libanaise.

1- La situation économique :

Le Liban souffre d’une crise sans précédent, caractérisée par une forte récession économique, une baisse des importations, une grave pénurie de devises étrangères, des taux de chômage et de pauvreté en forte augmentation, accompagnés d’une baisse du taux de change de la livre libanaise via le marché parallèle, d’une flambée des prix et d’un déficit des finances publiques résultant de la baisse des recettes fiscales.

Pour faire face à toutes ces difficultés, stopper l’épuisement des réserves monétaires étrangères qui ont atteint un niveau extrêmement bas et contenir le déficit budgétaire, l’État libanais a décidé le 7 mars 2020 de suspendre le paiement des obligations euro-bond. Des consultants internationaux, financiers et juridiques, ont été nommés pour conseiller et accompagner les démarches du gouvernement dans ce domaine.

L’État libanais prépare actuellement un plan économique et financier global, dans le cadre d’un programme national en vue de corriger les profonds déséquilibres et remédier aux distorsions résultant de trente ans de mauvaises gestions politiques, économiques et financières. Celles-ci furent précédées, ne l’oublions pas de quinze années de guerres dévastatrices qui ont détruits nos structures économiques, industrielles et surtout nos ressources humaines.

Ce plan est presque terminé en dépit de la situation d’urgence médicale actuelle que nous subissons et sera soumis au Conseil des Ministres pour discussion. Il vise à résoudre les problèmes économiques, financiers et structurels afin de restaurer la confiance dans l’économie, réduire la dette et placer les finances publiques sur une voie juste et durable. Pour cela, il est essentiel de rétablir la confiance dans le secteur bancaire. Des audits financiers et comptables transparents ont été décidés par le Conseil des Ministres afin de révéler et corriger les pertes accumulées par la Banque du Liban. De plus, les prêts à accorder aux secteurs productifs vont être reconsidérés à travers des reformes qui stimulent la croissance et augmentent la productivité pour renforcer la compétitivité de l’économie libanaise. Nous allons corriger la balance des paiements conjointement avec une réforme financière basée sur l’éradication de la corruption, l’amélioration de la conformité fiscale, le contrôle du gaspillage et la bonne gestion du secteur public. Il est à noter que toutes les étapes de ce plan économique visent à épargner les groupes les plus vulnérables et à renforcer le tissu social.

Compte tenu de la gravité de la situation financière actuelle et de ses effets très lourds sur les Libanais, les résidents et les personnes déplacées, notre programme de réforme aura besoin d’un soutien financier extérieur, en particulier de la part des pays amis ainsi que du Groupe International de Soutien au Liban. Nous devons également conforter la balance des paiements et développer des secteurs vitaux comme ceux de l’eau, de l’électricité, des banques et des transports. Pour cela nous comptons énormément sur le financement de 11 milliards de dollars promis par la conférence CEDRE qui seront principalement destinés à des investissements dans les projets d’infrastructure.

2- La situation sociale :

La protection sociale conditionne la sécurité nationale. D’où la nécessité de prendre soin de toutes les composantes du peuple libanais, en particulier les plus démunis qui souffrent d’une pénurie aiguë de ressources vitales. Il est de notre devoir de leur garantir une vie décente en leur fournissant les aides nécessaires sur les plans nutritionnel, médical et financier.

Par conséquent, le Ministère des Affaires Sociales a élaboré un plan d’urgence dans les limites des ressources publiques disponibles afin de faire face aux tragédies qui résultent de la crise dévastatrice actuelle. Ce plan a été élaboré après consultation des Ministères concernés ainsi que de la société civile afin d’adopter des normes de transparence pour assurer une réponse rapide aux besoins des familles libanaises dans le besoin.

3- Le secteur médical :

Le virus Covid-19 s’est transformé en pandémie mondiale, frappant tous les pays, avec un taux croissant de dizaines de milliers de victimes.

En ce qui concerne le Liban, les mesures rapides prises nous ont permis de limiter jusqu’à présent la propagation de l’épidémie. Nous nous efforçons à maintenir le nombre croissant d’infections dans le cadre de notre capacité à l’absorber. De plus, nous essayons de mettre tout en œuvre pour ramener nos enfants expatriés au pays.

Il ne fait aucun doute que l’autosuffisance nationale de soins et de secours en cas de crise sanitaire constitue un des éléments clef de la résilience des États face à de telles crises. J’entends par là la disponibilité d’équipes médicales, de soins et de secours ainsi que de matériels et de protection : blouses, masques, gants, stérilisateurs… Sans oublier les médicaments adéquats.

La compétence humaine au Liban est disponible, elle a toute notre gratitude et nos remerciements. En ce qui concerne l’équipement médical et les médicaments, l’industrie nationale a tenté de combler certaines lacunes, et ici je salue la jeunesse libanaise qui a prouvé une fois de plus son talent et son potentiel d’innovation en mettant au point en temps d’épreuve ce dont nous avions désespérément besoin.

Malgré cela, nous restons en grande partie tributaires de l’importation avec les importants financements urgents exigés.

4 – La crise des déplacés syriens :

Cette crise pèse depuis des années sur la réalité économique et sociale libanaise, et aujourd’hui plus que jamais ! À plusieurs reprises je me suis adressé à la Communauté Internationale, expliquant ses répercussions négatives sur le Liban et appelant à assurer le retour des déplacés en toute sécurité dans leur pays. Aujourd’hui encore, je renouvelle mon appel vue la situation économique catastrophique que traverse le Liban.

Face au danger imminent de propagation du Covid-19 qui est aux portes des camps de déplacés mais aussi des réfugiés, le Liban, se tourne à nouveau vers la Communauté internationale pour lui rappeler ses responsabilités face à cette crise humanitaire. Nous appelons les organisations, agences et programmes des Nations Unies à assurer la prise en charge médicale au sein de ces camps en apportant à la population l’assistance nécessaire dont elle a besoin et ce à travers le plan établi par l’État libanais et non indépendamment.

Excellences,

Il y a quelques jours, le Secrétaire général de l’ONU a qualifié la pandémie de Covid-19 comme étant la pire crise mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La crise des réfugiés syriens fut précédemment décrite comme étant la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, le Liban réunit donc sur ses terres les deux fardeaux les plus lourds qui ont jamais frappé le monde depuis soixante-quinze ans. Si la pandémie de Covid-19 est une grave catastrophe qui touche tous les pays du monde et nous en faisons partie, la crise des déplacés syriens pèse totalement sur le Liban avec un coût qui a dépassé les 25 milliards de dollars selon des institutions internationales. Et malheureusement, aucune solution n’est prévue à l’horizon.

Excellences

Cher auditoire,

Le monde après le Covid 19 ne sera plus le même qu’avant. Ce sera un monde pétri par les souffrances humaines et épuisé par les difficultés économiques. Allons-nous assister à la survie du capitalisme sauvage où règne la devise “Je suis fort alors j’ai raison”, ou bien la douleur transformera notre monde pour lui redonner un visage humain et solidaire ?

Tout notre espoir est que l’humanité triomphe.

Je vous remercie pour votre écoute