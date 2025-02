Ali Hamié sous enquête pour corruption : un réseau de détournements révélé

- Advertisement -

L’ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Ali Hamié, se retrouve au centre d’une enquête judiciaire pour corruption massive dans le secteur des infrastructures. Les accusations portées contre lui concernent des détournements de fonds et des fraudes dans l’attribution des marchés publics, impliquant plusieurs millions de dollars​.

L’une des principales charges retenues contre Ali Hamié concerne la manipulation d’appels d’offres publics liés aux projets de modernisation des infrastructures. Selon les enquêteurs, plusieurs marchés ont été attribués à des entreprises liées à des personnalités politiques influentes, dans des conditions opaques et à des prix largement surévalués​.

Un exemple flagrant concerne un projet de réhabilitation des routes principales du pays, dont le coût initial estimé à 50 millions de dollars aurait été artificiellement gonflé à plus de 90 millions de dollars après l’attribution du contrat. Les enquêteurs soupçonnent que ces surfacturations ont permis des détournements de fonds au profit de responsables politiques et d’intermédiaires privés​.

Un autre volet de l’affaire concerne des contrats passés avec des entreprises étrangères sous prétexte de partenariat pour la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ces contrats, censés attirer des investissements internationaux, ont en réalité servi à faciliter des transactions suspectes​.

Les enquêteurs ont identifié plusieurs flux financiers douteux entre des entreprises de BTP basées à l’étranger et des comptes bancaires appartenant à des proches de l’ancien ministre. Ces transactions laissent supposer l’existence de pots-de-vin en échange de l’obtention de ces contrats juteux​.

Outre ces contrats douteux, Ali Hamié est également accusé d’avoir favorisé certaines sociétés dans l’entretien des infrastructures routières, en leur permettant de facturer des travaux à des tarifs largement supérieurs à ceux du marché. Des audits internes ont révélé des écarts de prix injustifiés sur plusieurs projets d’entretien de routes et de ponts, impliquant des millions de dollars en fonds publics​.

Un rapport technique indique par exemple que certaines factures pour la réparation de routes incluaient des frais de matériel et de main-d’œuvre gonflés de 200 à 300 % par rapport aux coûts réels. Dans certains cas, des sommes importantes ont été déboursées pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés​.

« Ces projets d’entretien sont devenus un moyen classique de détourner de l’argent public. On multiplie les contrats inutiles, on augmente les coûts artificiellement et, au final, une grande partie des fonds disparaît avant même que les travaux ne commencent réellement. »​.