L’’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage, lance un second appel COVID-19 destiné aux équipes de jeunes chercheurs portant des projets au bénéfice des pays du Sud. Ce nouvel appel est doté d’un fonds exceptionnel d’un million d’euros.

En 2020, dans le cadre de son plan COVID-19, l’AUF a lancé un premier appel à projets international pour soutenir, au sein de ses établissements membres, des initiatives d’étudiant·e·s, d’élèves-ingénieur·e·s et de jeunes chercheur·e·s liées à la pandémie. Un montant d’un million d’euros a été débloqué pour financer 92 projets issus de 87 établissements membres dans 44 pays. L’AUF, attentive et sensible à l’évolution de la pandémie qui continue à sévir lance un nouvel appel international.

Cet appel se propose d’interroger les mécanismes d’adaptation qui favorisent la résilience des individus et des collectivités.

La typologie des projets éligibles est élargie afin de pouvoir financer des recherches actions, enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de la crise sanitaire et qui proposent des solutions innovantes dans les domaines de la santé, des sciences et technologies, des sciences humaines, économiques et sociales.

L’appel à projets COVID-19.2 s’adresse en priorité aux équipes de jeunes chercheurs portant sur des projets au bénéfice des pays du Sud ainsi que des consortia proposant des projets à impact national, régional ou international. L’implication des Ministères concernés est encouragée et valorisée.

L’appel est ouvert jusqu’au 15 juillet 2021.

