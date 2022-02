Le gouvernement Mikati III s’est réuni hier au Palais présidentiel à Baabda, sous les auspices du président de la République, le général Michel Aoun, pour donner une approbation “de principe” le plan de relance du secteur de l’Electricité publique. Cependant, celui-ci n’a pas été formellement approuvé comme annoncé par ministre Abbas Al-Halabi, porte-parole du conseil des ministres. L’approbation finale nécessiterait l’application des textes relatifs à la réglementation du secteur et notamment ce qui concerne la formation de l’organisme de régulation et la nomination de ses membres conformément “aux normes internationales”.

Un comité interministériel doit être également formé pour proposer les amendements nécessaires à la législation locale.

Des activistes soulignent cependant que la formation de l’organisme de régulation et la nomination de ses membres pourrait donner lieu à d’importantes négociations comme cela est généralement le cas entre partis politiques afin de placer leurs hommes. Ils notent ainsi les exemples de l’autorité provisoire du Port de Beyrouth, du conseil de développement et de reconstruction, du conseil du sud, chaque parti bénéficiant ainsi d’importantes commissions indirectes.

Pour sa part, le ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques a souligné que le tarif électrique sera relevé après augmentations des nombres d’heures de 3 à 8 ou 10 heures par jour, en tenant compte de la situation des personnes aux revenus limités dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 500 kilowatts. Par ailleurs, Walid Fayyad note que le Conseil des ministres s’est engagé à ajuster progressivement le tarif de l’électricité, cela afin de couvrir les coûts et d’établir un plan d’amélioration de la collecte grâce à l’installation de compteurs. Pour rappel, le relèvement des tarifs est également demandé par les institutions internationales comme la Banque Mondiale. Le ministre indique d’ailleurs que les négociations avec la Banque Mondiale se poursuivent afin d’obtenir le financement nécessaire pour augmenter l’alimentation électrique avec le moindre coût possible pour les citoyens.