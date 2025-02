BankMed Suisse devient Banque des Monts Blancs pour se détacher de son image libanaise

- Advertisement -

L’établissement bancaire BankMed Suisse, filiale du groupe bancaire libanais BankMed, a officiellement changé de nom pour devenir Banque des Monts Blancs SA. Cette décision, annoncée en janvier 2025, marque une volonté stratégique de se repositionner sur le marché financier suisse et international, en s’éloignant de l’image de sa maison mère libanaise. Depuis le début de la crise financière au Liban en 2019, les banques libanaises implantées à l’étranger ont subi une perte de confiance de la part des investisseurs et des clients fortunés.

Un repositionnement stratégique après une perte de confiance

Selon le CEO de Banque des Monts Blancs, cette transformation a été planifiée dès 2023 et a reçu l’approbation des autorités suisses en décembre 2024. L’objectif principal est de dissocier l’entité suisse du groupe BankMed, qui souffre de l’instabilité financière libanaise. En effet, les clients internationaux associent BankMed à la crise bancaire du Liban, ce qui a entraîné une baisse des dépôts et un recul des activités de gestion de patrimoine.

La nouvelle marque, inspirée du Mont Blanc, vise à renforcer l’image de solidité et de neutralité de la banque en Suisse, un pays réputé pour sa stabilité financière et son secteur bancaire privé. Ce repositionnement s’inscrit dans une tendance plus large, où d’autres banques libanaises cherchent à restructurer ou à réorienter leurs activités à l’étranger.

Le changement de nom et de stratégie de la filiale suisse pourrait avoir des répercussions positives sur le groupe BankMed, qui reste un acteur bancaire majeur au Liban avec 30 agences à travers le pays. En séparant clairement son image de la crise libanaise, la banque espère préserver ses opérations internationales et attirer de nouveaux investisseurs.

Cependant, la restructuration ne signifie pas une rupture totale avec le Liban. BankMed reste actionnaire principal de la Banque des Monts Blancs et continuera de bénéficier des revenus générés par sa filiale. L’objectif est de maintenir une présence discrète sur le marché suisse tout en profitant d’un positionnement plus attractif.

Banque des Monts Blancs : une entité à suivre sur le marché suisse

Banque des Monts Blancs SA, anciennement BankMed Suisse, est une banque privée spécialisée dans la gestion de fortune. En 2024, elle gérait un portefeuille de 2,3 milliards de francs suisses pour une clientèle majoritairement européenne et moyen-orientale. Son ratio de solvabilité s’élevait à 18,5 %, dépassant les exigences minimales de la FINMA. La banque compte deux bureaux en Suisse, à Genève et à Zurich, et emploie près de 150 collaborateurs.