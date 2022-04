Bonne nouvelle: révision à la baisse des prix des carburants

Publicité

Les prix des carburants sont à la baisse, indique ce vendredi 1er avril, la dernière grille tarifaire publiée par la direction générale du pétrole. Cette baisse a été induite par la décision américaine d’injecter d’importantes quantités depuis ses réserves stratégiques.

Ainsi, le bidon de 20 litres de SP95 coute désormais 462 000 LL, celui du SP98 coute 473 000 LL, une baisse de 13 000 LL dans les 2 cas.

Quant au prix d’un bidon de 20 litres de fioul, il est aussi revu à la baisse et coutera 521 000 LL soit 31 000 LL en moins. Enfin la bouteille de gaz de 10 kilogrammes coutera aujourd’hui 328 000 soit 1 000 LL en moins.

