Beyrouth est sinistrée et des victimes qui attendent notre générosité !



Une cagnotte solidaire pour un Liban en urgence est organisée par « Cèdre de France » afin de subvenir expressément en matière médicale auprès des victimes blessés lors des deux explosions du 4 août dernier.

Il s’agit de blessés ayant déjà reçu des soins urgents mais qui nécessitent, par la suite, une prise en charge chirurgicale et académique avec des dispositifs médicaux qui coûtent excessivement chers. https://bit.ly/3g7Fmcd

Devant l’impossibilité ou l’incapacité de plusieurs victimes à payer les frais chirurgicaux – et à travers cette cagnotte – des médecins français souhaitent apporter leur pierre à l’édifice pour venir aux besoins de ces blessés.

En coopération avec des hôpitaux libanais, « Cèdre de France » porte assistance aux médecins et aux patients libanais démunis qui n’ont plus accès aux soins et ce grâce à l’aide d’un comité de sélection du corps médical Français.



Ici https://bit.ly/318IEb8, vous pouvez directement et en un clic participer à cette cagnotte.

Chacun participe du montant qu’il souhaite et tous les paiements sont sécurisés.

Envie de nous aider à récolter plus de dons ? Soyez solidaires avec nous et partagez cette cagnotte !



Merci à tous !



