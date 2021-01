Selon les informations actuelles, les autorités devraient accorder en priorité le vaccin au personnel de santé et aux personnes vulnérables, en priorité aux personnes âgées de plus de 74 ans, puis de 65 ans et de 54 ans dans les étapes suivantes.

Pour le moment également, les femmes enceintes et les enfants âgés de 16 ans sont exclus de ce programme, conformément aux directives des entreprises pharmaceutiques. Entre 16 et 18 ans, les personnes désirant être vaccinées devraient toutefois obtenir la permission parentale.