Le Ministère de la Santé a décidé de fermer les dispensaires de jour dans les différentes régions libanaises pour une semaine, ces derniers pouvant être des lieux de rassemblements propices à la transmission du coronavirus de type COVID-19.

Cette annonce intervient au lendemain de la décision du Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, Tarek el Majzoub, de fermer les crèches, écoles et universités jusqu’au 8 mars également et alors qu’un 4ème cas de personne infectée, cette fois-ci une transmission locale d’un ressortissant syrien, a été rendu public.