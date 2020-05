Après avoir demandé une nouvelle période de confinement d’une durée de 4 jours et qui a débuté ce mercredi soir à 18 heures pour s’acheter ce lundi à 5 heures, le Ministre de la Santé Hamad Hassan a estimé que l’épidémie de coronavirus COVID-19 était sous contrôle. Il a également précisé qu’une réunion du Conseil de Sécurité est prévue ce dimanche pour discuter des prochains volets du plan de mobilisation générale face au virus.

En tournée dans la région de la Békaa, le Ministre a rappelé que le Liban reste à la 3ème phase du plan de déconfinement en dépit de la pause actuelle. Les tests qui ont été conduits durant ces 4 jours seront également sur la table du Conseil des Ministres.

Hamad Hassan a rappelé l’importante des mesures de sécurité et notamment de distanciation et du port du masque. Aussi, le ministre a souligné la nécessité que toute personne suspectes ou contaminée doit rester en quarantaine pour assurer sa protection et la protection de la société.

Pour l’heure, le Liban compte 891 cas de personnes contaminées, 246 guérisons et déplore 26 décès.