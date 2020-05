Le Procureur financier, le juge Ali Ibrahim, a révélé les motifs qui ont amené à l’arrestation de quatre agents de change dont le président de leur syndicat, Mahmoud Mourad. Ce dernier est accusé d’avoir manipulé le cours de la livre libanaise face au dollar. Ils seraient impliqués dans la détérioration de la parité de la monnaie locale face au billet vert.

La justice libanaise a perquisitionné un certain nombre de bureaux de change et a saisi “une importante somme de dollars”, indique le quotidien The Daily Star qui a recueilli les propos du juge.

Mahmoud Mourad serait accusé de collaborer avec des agents de change illégaux qui achèteraient des billets verts à un prix élevés puis de les vendre à des importateurs. Aussi, le dirigeant d’une succursale d’une banque serait impliqué dans cette affaire.

L’affaire a été révélée au grand jour après que des agents sous-couverture se seraient vus proposer l’achat de 30 000 USD au taux de 4 150 LL/USD par un agent de change. Arrêté et interrogé par la justice, ce dernier a indiqué avoir agi sous les ordres du président du syndicat des agents de change lui-même, chose confirmée par les écoutes téléphoniques qui ont été depuis menées. Mahmoud Mourad pensait ainsi que la parité entre la Livre Libanaise et le dollar pourrait même toucher le seuil de 5000 LL/USD dans les prochains jours.

Selon le juge Ibrahim, plus d’une douzaine d’agents de change légaux et illégaux seraient actuellement maintenus en détention alors que la grève des bureaux légaux se poursuit actuellement. Il a également révélé que les applications mobiles “qui propagent de faux taux de parités entre la Livre Libanaise et le dollar ont été fermés”.

“Nous voulons protéger l’économie libérale et le commerce mais à la condition que personne ne fait des profits illicites”, indique le juge qui souligne agir en coopération avec la Banque du Liban.