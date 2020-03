Le Ministère de l’Intérieur Mohamed Fahmy a rappelé à la population libanaise la nécessité de se claquemurer face à l’épidémie de coronavirus et les consignes de confinement.

Il y a des citoyens qui ne se sont pas conformés, et la loi sera appliquée à tout le monde. Toute violation qui menace la sécurité publique sera supprimée. Je ne reçois d’appels de personne.

Il y a une coordination complète entre toutes les agences de l’État, en particulier les agences de sécurité, pour mettre en œuvre les mesures prises, et je demande aux gouverneurs d’inviter le conseil de sécurité à se réunir lorsque cela est nécessaire.

Nous appelons à la création de groupes d’intervenir au sein de chaque municipalité pour aider à la sensibilisation, et des inspections seront menées sur les institutions et les magasins autorisés à ouvrir.

Ses portes, et en cas de violation, il sera saisi, ses portes seront fermées, et les lois applicables seront appliquées, appelant les magasins, les institutions et les pharmacies à organiser l’entrée des citoyens via un numéro pour éviter la promiscuité.

Protégez-vous, votre famille et votre communauté, alors sauvons-nous, notre peuple et notre pays.