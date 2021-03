Le directeur de l’Hôpital universitaire Rafic Hariri note une diminution du nombre de contamination au sein de son établissement dont le personnel serait actuellement en voie d’être vacciné.

Dr. Firas el Abiad rappelle que la première dose du vaccin a été administrée à la mi-février au sein de l’hôpital gouvernemental.

Ainsi si 24 personnes ont été diagnostiquées positives entre le 1er et le 7 mars, plus que 6 personnes ont été diagnostiquées positives entre le 15 et le 21 mars. Le nombre de cas suspects est également en nette diminution.

L’amélioration de la situation a même été constatée après une seule dose alors que les personnes généralement contaminées depuis n’ont pas reçu de vaccin.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 440 386 cas locaux et de 4 479 cas en provenance de l’étranger.

2 436 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 990 personnes sont dans un état considéré comme critique et 295 personnes placées sous respirateurs.

89 792 sont actuellement actifs et 349 223 sont guéries.

Le nombre total de personnes décédées est de 5 850 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Au total, 111 556 personnes ont reçu une première dose et 49 190 personnes ont reçu les 2 doses.