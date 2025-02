Crise au Liban : l’explosion du nombre de sans-abri

- Advertisement -

L’aggravation de la crise du logement au Liban

Depuis plusieurs années, le Liban traverse une crise du logement sans précédent. La montée en flèche des prix de l’immobilier, l’effondrement du pouvoir d’achat et l’absence de politiques publiques efficaces ont conduit à une explosion du nombre de sans-abri. La crise économique a poussé de nombreuses familles à l’extrême pauvreté, les forçant à quitter leurs logements, souvent sous la pression de loyers impayables ou d’expulsions forcées.

Les organisations humanitaires estiment que des milliers de familles libanaises et de réfugiés se retrouvent aujourd’hui sans toit ou dans des conditions de logement précaires. Les autorités locales, dépassées par l’ampleur du phénomène, peinent à mettre en place des solutions viables pour répondre à cette urgence sociale.

L’augmentation du nombre de sans-abri : chiffres et tendances

Les derniers rapports montrent une hausse significative du nombre de sans-abri au Liban, particulièrement dans les grandes villes comme Beyrouth, Tripoli et Saïda. Les quartiers populaires et les périphéries urbaines sont les plus touchés, où des familles entières vivent désormais dans des bâtiments abandonnés, des tentes ou des espaces informels.

Tableau 1 : Estimation du nombre de sans-abri au Liban

Année Nombre estimé de sans-abri Facteurs aggravants 2019 15 000 Début de la crise économique 2020 25 000 Effondrement bancaire et restrictions financières 2021 40 000 Explosion de Beyrouth et pandémie 2022 55 000 Hausse des expulsions et chômage massif 2023 70 000+ Inflation galopante et absence de subventions

La crise touche principalement les familles libanaises en situation de précarité, mais aussi les travailleurs migrants et les réfugiés syriens et palestiniens, qui peinent encore davantage à accéder à un logement stable.

Les causes structurelles de la crise du logement

Le Liban a longtemps souffert d’une absence de politique publique cohérente en matière de logement. Plusieurs facteurs expliquent l’ampleur de la crise actuelle :

Spéculation immobilière : L’immobilier a été utilisé comme une valeur refuge pour les élites et les investisseurs étrangers, entraînant une hausse artificielle des prix.

: L’immobilier a été utilisé comme une pour les élites et les investisseurs étrangers, entraînant une hausse artificielle des prix. Absence de financement du logement social : L’État libanais n’a jamais développé un véritable programme de logement abordable pour les classes populaires.

: L’État libanais n’a jamais développé un véritable programme de logement abordable pour les classes populaires. Explosion des loyers : Avec l’inflation galopante, les propriétaires augmentent drastiquement les loyers, rendant impossible l’accès au logement pour une grande partie de la population.

: Avec l’inflation galopante, les propriétaires augmentent drastiquement les loyers, rendant impossible l’accès au logement pour une grande partie de la population. Effondrement économique et monétaire : La dévaluation de la livre libanaise a réduit la capacité d’achat des ménages, aggravant la précarité résidentielle.

: La dévaluation de la livre libanaise a réduit la capacité d’achat des ménages, aggravant la précarité résidentielle. Désengagement de l’État : Contrairement à d’autres pays, il n’existe aucun filet de sécurité pour les familles menacées d’expulsion.

Tableau 2 : Évolution du prix moyen des loyers à Beyrouth

Année Loyer moyen (USD) pour un appartement de 80m² Variation annuelle (%) 2018 700 +5% 2019 800 +14% 2020 900 +12% 2021 1 100 +22% 2022 1 500 +36% 2023 1 800+ +20%

L’envolée des loyers a un impact dramatique sur la population, avec une augmentation des expulsions et une précarisation des conditions de vie.

L’impact de la crise sur les familles et les enfants

Le phénomène des sans-abri ne se limite pas à une question de logement : il a des répercussions graves sur la santé, l’éducation et la cohésion sociale. De nombreuses familles sans logement stable vivent dans des camps improvisés, sans accès à l’eau potable, à l’électricité ou aux soins médicaux.

Les enfants sont particulièrement vulnérables à cette crise. Privés d’un environnement stable, ils sont nombreux à quitter l’école pour aider leurs familles à survivre, souvent à travers des petits boulots ou la mendicité. Cette situation risque d’alimenter un cycle de pauvreté durable, où l’accès à l’éducation et aux opportunités économiques devient de plus en plus difficile.

Quelles solutions pour endiguer la crise ?

Face à cette situation alarmante, plusieurs pistes sont évoquées pour atténuer l’impact de la crise du logement :

Mise en place d’un programme de logement social : L’État pourrait financer la construction de logements accessibles aux familles à faible revenu.

: L’État pourrait financer la construction de logements accessibles aux familles à faible revenu. Encadrement des loyers : Une régulation des prix serait nécessaire pour empêcher les abus et la spéculation immobilière.

: Une régulation des prix serait nécessaire pour empêcher les abus et la spéculation immobilière. Création d’un fonds de soutien pour les locataires en difficulté : Une aide temporaire pourrait empêcher les expulsions massives.

: Une aide temporaire pourrait empêcher les expulsions massives. Utilisation des bâtiments abandonnés : De nombreux immeubles inoccupés pourraient être réhabilités pour loger les personnes en situation d’urgence.

: De nombreux immeubles inoccupés pourraient être réhabilités pour loger les personnes en situation d’urgence. Coopération avec les organisations internationales : L’ONU et d’autres organismes pourraient participer au financement de solutions d’urgence.

Tableau 3 : Solutions proposées et impact potentiel

Solution Impact attendu Logement social financé par l’État Réduction du nombre de sans-abri à long terme Régulation des loyers Stabilisation des prix et meilleur accès au logement Fonds d’aide aux locataires Prévention des expulsions et maintien des familles dans leur logement Réhabilitation des bâtiments abandonnés Offre de logements d’urgence pour les sans-abri Partenariats internationaux Financement de nouvelles infrastructures de logement

Ces mesures nécessitent une volonté politique forte, qui fait actuellement défaut en raison de la paralysie institutionnelle du pays.