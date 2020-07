Un libanais né en 1959, Ali H., s’est suicidé aujourd’hui devant la bracnhe de Hamra du café Dunkin Donuts, vers 9h ce matin. Il s’est tiré une balle dans la tête en criant le Liban est un pays Libre, Souverain et Indépendant. Ce sexagénaire, père de deux jeunes filles, n’arrivait plus à joindre les deux bouts en raison de la crise économique par laquelle passe le pays. A ses côtés un document avec une copie de sa carte d’identité, son casier judiciaire, et le début d’une chanson de Ziad Rahbani : ” Je ne suis pas un hérétique…” (et la suite sous-entends : “mais la faim est une hérésie”).

Les Fsi ont refusé de transporter la dépouille de l’homme avant d’ouvrir une enquête et de mener les investigations nécessaires. Jusqu’à 13h30, les FSI ont permis à une ambulance de le transporter vers l’hôpital le plus proche.

Actuellement, un sit-in se tient sur les lieux en hommage à l’homme décédé.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.