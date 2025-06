Cyclisme : le Trophée Tanios El Mir 2025 consacre Wahbi, Al Manaa, Zein et Mazakian

- Advertisement -

Ouverture de la saison cycliste sous le signe de la mémoire

Le coup d’envoi de la saison cycliste 2025 au Liban a été donné ce dimanche à Marina Dbayeh avec l’organisation du Trophée de la Fédération, une compétition annuelle dédiée à la mémoire de l’ancien président de la Fédération libanaise de cyclisme, feu Tanios El Mir, qui avait dirigé cette instance pendant de longues années. Le parcours s’est étendu sur le front de mer de la Marina et a réuni plus de 65 coureurs et coureuses répartis entre les catégories élite, masters, jeunes et femmes. Étaient également présents des cyclistes de l’armée libanaise et des Forces de sécurité intérieure.

Maîtrise des vétérans : Wahbi domine les Masters

Dans la catégorie des Masters, le coureur Jean Wahbi, représentant le club Aley Cycling Club, a décroché la première place avec un temps d’1 heure, 33 minutes et 18 secondes. Selon le classement officiel, il a devancé George Boutros du Homenetmen Antelias qui termine ex æquo en termes de temps, et Ali Atwi du club Arbsalim, affilié à la Fédération libanaise de cyclisme, qui complète le podium avec un retard de deux secondes.

Les performances suivantes sont à noter : Patrick Gharious (+16s), Bachir Nasr (+45s), Hussein Lzeik (+51s), et Rami Matar (+58s), témoignant d’un peloton serré et compétitif pour cette première course de la saison.

Épreuve élite : Al Manaa creuse l’écart avec panache

L’épreuve phare a été dominée par Abdelaziz Al Manaa du club Homenetmen Beyrouth, qui s’est imposé avec un temps de 1 heure, 52 minutes et 33 secondes. Il a devancé Nafez Kameleddine du Ghazal Sporting Club – Tripoli, arrivé à une fraction de seconde. Khalil El Asmar du Mzar Sports Club – Kfardebian complète le podium avec un écart de 5 secondes.

Le classement complet dévoile un peloton particulièrement dense dans les premières places : Iskandar Bnayot et Otham Alameddine terminent également à +5s et +26s respectivement. Jihad El Ahmad (+1’09”), Kamal Chabaan (+1’10”), et Osman Adra (+1’19”) suivent. À noter la régularité de performances jusqu’à la vingtième place avec Wael Abboud, malgré un retard significatif (+2’30”).

Podium féminin : Tamara Zein s’impose devant Ramona Khalifa

Chez les femmes, c’est Tamara Zein du Homenetmen Bourj Hammoud qui s’est illustrée en franchissant la ligne d’arrivée en 1 heure, 8 minutes et 52 secondes. Ramona Khalifa du club Arbsalim est arrivée 34 secondes plus tard. En troisième position, Elize Raai du club de Aley a terminé avec un écart de 11 minutes et 41 secondes, signalant un écart important dans la hiérarchie féminine.

Les autres participantes, Fadia Jardak, Fatima Raslan et Hiam El Khawairi, n’ont pas été chronométrées officiellement dans le classement final, mais leur participation renforce la présence féminine dans un sport encore très masculin au Liban.

Catégorie jeunes : une domination Homenetmen signée Mazakian

Chez les jeunes, le Homenetmen Antelias a dominé le classement avec Fakou Mazakian qui a réalisé un temps d’1 heure, 28 minutes et 15 secondes. Son coéquipier Razmik Mazakian le suit de près (+28s), tandis que Robin Tankarian, également du même club, complète le podium (+52s), confirmant la supériorité de cette formation dans la relève cycliste.

Cérémonie et hommages : une mémoire vivante du sport libanais

À l’issue de la compétition, les trophées ont été remis aux vainqueurs par plusieurs personnalités sportives et civiles. Le président de la Commission technique, Nazaret Habibian, a remercié les sponsors et partenaires de l’événement, notamment Issam Moubarak, directeur de la société Scott, Nadine El Mir, fille du défunt président Tanios El Mir, ainsi que les forces de sécurité intérieure, l’armée libanaise et les équipes de la Croix-Rouge libanaise mobilisées pour assurer le bon déroulement de la course.

Le président de la Fédération libanaise de cyclisme, Harair Satoyan, a pris la parole en rappelant que cette course marque le début d’un calendrier sportif 2025 chargé en compétitions. Il a félicité les champions et championnes pour leurs performances et a souligné l’importance symbolique de cette course annuelle dédiée à la mémoire de Tanios El Mir, qu’il a salué pour son apport essentiel au développement du cyclisme national.