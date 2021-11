Diese Hungersnot wird auf dem Libanon zwischen 100.000 und 300.000 Tote verursachen, oder zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung, die dann auf 500.000 Menschen geschätzt wird. Keine libanesische Familie wird verschont und unsere Ältesten haben uns noch vor einigen Jahrzehnten in Erinnerung gerufen, als viele zu Waisen wurden. Eine Pflicht zur Erinnerung ist zwingend, der die libanesischen Behörden erst kürzlich mit der Einweihung eines Denkmals – dem Werk von Yazan Halwani – zum Gedenken an diese Opfer Rechnung getragen haben, das erst 2016 errichtet werden soll.

Aufgrund seiner wirtschaftlichen und militärischen Schwäche geostrategisch als “der kranke Mann Europas” bezeichnet, schloss sich das Osmanische Reich während des Ersten Weltkriegs durch die Unterzeichnung sehr früh der Achse des österreichisch-ungarischen und deutschen Reiches, besser bekannt als Triplice, an eines Geheimbündnisses am 2. August 1914, nur wenige Tage nach Beginn dieses Konflikts, am 28. Juli 1914. Am 3. November erklärten Frankreich und Großbritannien dem Osmanischen Reich den Krieg.



Das Interesse des Osmanischen Reiches in der Bildung eines Bündnisses lag ein Versuch der Rache insbesondere auf das Russische Reich, das seinerseits Mitglied der Triple Entente mit dem Frankreich und Großbritannien. Russland hatte tatsächlich eine Reihe von Osmanische Gebiete im Kaukasus während des Konflikts von 1877 bis 1878. Er Für die Achsenmächte bestand das Ziel darin, die russischen Truppen zu schwächen, um sich auf die Westfront und insbesondere gegenüber Frankreich konzentrieren zu können.

Der Moutassarifiah-Prolog

Libanon lebte bis dahin unter das Moutassarifiah-Regime, mit einem osmanischen Gouverneur, der aber zu die christliche Gemeinschaft, zuletzt Ohannès Kouyoumdjian, sagte Ohannes Pascha (1856-1933), armenischer Katholik. Diese spezielle Diät hatte wie Hauptstadt Beiteddine und Baabda.

Dieses autonome Regime wurde gesetzt am Ende des interkommunalen Konflikts zwischen Drusen und Maroniten in 1861 und die bereits mit der französischen Militärintervention und der politischen Druck aus Großbritannien, Russland und Preußen auf die Erhabene Pforte, um die Massaker zu stoppen.

Während dieses politischen Regimes Der Berg Libanon wird mit der Gründung einen beträchtlichen wirtschaftlichen Aufschwung erleben eine echte Drehscheibe für den Welthandel, bereitgestellt vom Hafen von Beirut. Seine Wirtschaft war auch hauptsächlich landwirtschaftlich mit Tabak, Oliven und die Herstellung von Folgeprodukten wie Seife und die Züchtung von Seidenraupen, die den Aufbau einer kleinen Textilindustrie ermöglichen.

Angesichts dieses Wirtschaftsbooms wird eine wichtige soziale Entwicklung stattfinden. Platz mit dem Auftreten eines Kleinbürgertums in den Städten – das wird mehr Anspruch auf eine gewisse politische Autonomie für die Region – und eine kleine und mittlere Bauernschaft. Der Libanon ist auch offener auf der Welt durch seine Hafenanlagen, viele Themen berücksichtigt von Osmanisches Reich, aber vom Berg Libanon stammend, nach Brasilien auswandern oder USA, von wo aus sie von einer demokratischen Kultur durchdrungen werden.

Der Wille des Osmanischen Reiches: die Aufstand der auf seinem Territorium anwesenden Minderheiten

Während des Konflikts des Ersten Weltkriegs wollten die osmanischen Behörden dann eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um einen von England unterstützten Aufstand auf ihrem Territorium zu vermeiden, wie es 1840 und Frankreich 1860 der Fall war. Dies betraf insbesondere die Gebiete, in denen bedeutende religiöse und ethnische Minderheiten lebten, die die Hohe Pforte der Kollaboration mit ihren Feinden beschuldigte. Dies waren vor allem die arabischen Gebiete seines Reiches – und das zu Recht, wie wir nach der Aktion Laurence von Arabien mit dem Scherif von Mekka, Emir Faycal, sehen können – aber auch armenische und assyrische Gebiete oder solche, in denen es eine bedeutende christliche Gemeinschaft gibt , insbesondere im Libanon.

Jamal Pascha, bekannt als der Schlächter oder Jamal der Blutrünstige. Er gilt als verantwortlich für den Völkermord an den Armeniern und die Große Hungersnot im Libanon

So ernannte Sultan Mehmed V 1914 Jamal Pasha zum Leiter der zivilen und militärischen Angelegenheiten im Nahen Osten, der den Spitznamen Boucher tragen oder Jamal Pasha der Blutrünstige genannt werden sollte. Letzterer wird das Moutassarifiah-Regime 1915 suspendieren.

Serienkatastrophen, der Ursprung der Hungersnot

Ab Dezember 1914 wurden die Streitkräfte Die Alliierten errichten eine Seeblockade der levantinischen Küsten mit dem Ziel, um die Versorgung mit Nahrungsmitteln aus Ägypten zu verhindern, die Kornkammer von das Osmanische Reich.

1915 haben die osmanischen Behörden beschließen, sowohl Nahrungsreserven als auch Ernten zu requirieren um dort ihre Truppen zu ernähren. Zur Seeblockade der Streitkräfte der Entente-Truppe schloss sich Italien an, plus eine Landblockade, die von verhängt wurde Jamal Pascha und die dort anwesenden deutschen Truppen.

Auf lokaler Ebene ist die Situation wird durch eine Invasion von Heuschrecken verschlimmert, die die Mageren dezimieren wird Ernte zwischen April und Juni 1915. Was wird nach den Berichten der Zeit werden? Der Libanon wurde “in die Dunkelheit dieser Wolke von Orthopteren getaucht”, die Bevölkerung gefährdet.

Ab 1916 reicht ein Unglück nicht aus nicht, das Osmanische Reich beschließt, die türkische Lira in Gold durch die Ausgabe zu ersetzen aus Papier. Somit wird das Gebiet einen schnellen Preisanstieg erfahren. Laut den Chroniken der Zeit werden die Lebensmittelpreise mit 27 multipliziert, weit über die finanziellen Möglichkeiten vieler hinaus Personen.

Auch im Jahr 1916, da im Ausland versucht die libanesische Diaspora zu mobilisieren und fordert zum Handeln auf insbesondere aus den damals noch neutralen USA. In einem Brief an Maria Haskell, Gébran Khalil Gébran wird die türkischen Behörden namentlich beschuldigen, geplante Hungersnot.

“80.000 sind am Ende bereits erlegen und Tausende sterben alle Tage. Der gleiche Prozess, der bei armenischen Christen stattfindet, betrifft die Christen vom Berg Libanon“.

Doch sowohl die Briten die für die Seeblockade verantwortlich sind und deren Umleitung befürchten, dass die Türken ablehnen, dass Nahrungsmittelhilfe für die libanesische Bevölkerung gewährt werden kann aus Ägypten transportiert, wo Diaspora-Komitees gebildet wurden.

Zur Nahrungsmittelkrise, Dann gibt es Krankheiten wie Typhus und Malaria.

Nach den damaligen Zeugenaussagen wurden Tausende von Leichen gesammelt, um sie in falschen Gemeinden zu begraben. Andere berichten von Kannibalismus in Familien. Jedes Mittel war dann gut, um zu überleben.

In ihrem Unglück hat die Bevölkerung Libanesen werden Brüder des Unglücks mit der Ankunft eines Großen im Libanon gewinnen Armenische Gemeinschaft, die auf den Territorien praktisch dezimiert wurde Osmanen.

Der Hunger endet mit dem Sieg der Alliierten und der Ankunft französischer und britischer Truppen auf dem Libanonberg. Die Lage wird sich jedoch erst Anfang 1919 normalisieren.

Diese Hungersnot wird sich auf die moderne Geschichte des Libanon auswirken, da der damalige maronitische Patriarch Elias Hoayek während der Gründung des Großlibanon verlangte, dass der neue Staat anstelle der Bekaa und Akkar, die als Dachboden dienen könnten, vergrößert werden könnte das Ereignis einer neuen Hungersnot.

