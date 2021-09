Der Staat Großlibanon wurde am 1. September 1920 von General Henri Joseph Eugène Gouraud, der die obligatorische französische Autorität über Syrien vertrat, von den Stufen der Residenz des Pins in Beirut in Anwesenheit des Patriarchen Maronite Elias . ausgerufen Hoayek zu seiner Rechten und der Mufti zu seiner Linken.

Das Datum der Ausrufung des Großlibanon am 1. September ist seit der Absage der offiziellen Feierlichkeiten zugunsten des Unabhängigkeitstages durch die libanesischen Behörden am 22. November 1943 etwas in Vergessenheit geraten. Die Schaffung des Großlibanon ermöglichte jedoch die Entwicklung der wichtigsten gegenwärtigen staatlichen Institutionen.

Ein vom 1. Weltkrieg gezeichnetes Land

Ab 1918 nahmen die alliierten und hauptsächlich britischen Truppen den osmanischen Streitkräften den Libanon ein, unterstützt von einigen deutschen Kadern. Diese letzteren Kräfte hatten eine Reihe von Missbräuchen begangen, die einem Drittel der Bevölkerung – hauptsächlich Christen – des Landes der Zedern das Leben kosteten, insbesondere in den Bergen mit der Verhängung einer Lebensmittelblockade während des 1. Weltkriegs.

In der Hauptstadt Beirut wurden am 21. August 1915 und dann am 6. Mai 1916 mehrere libanesische Nationalisten von den Osmanen gehängt, während Gouverneur Djemal Pasha an der Macht war.

Nach diesen Forderungen und in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen zwischen den alliierten Mächten, insbesondere dem von Sykes-Picot, tritt der spätere Großlibanon und Syrien in die Zone des französischen Einflusses ein.

Zu den ersten Schritten des britischen Generals Allenby gehörte die Wiedereinsetzung des Repräsentantenrates im Oktober 1918. Die Übergangszeit wird von Hochkommissar François Georges Picot geleitet.

Die englischen Truppen werden sich im Oktober 1919 schließlich zurückziehen und den französischen Truppen weichen. Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete Vertrag von Versailles bestätigt das französische Mandat des Libanon. Diese Zeit wird beunruhigt sein, dann einerseits arabische nationalistische Demonstrationen, die die Angliederung des Libanon an das Königreich Syrien von König Faysal Ibn Hussein und andererseits die Errichtung eines unabhängigen, von Frankreich geschützten Libanon fordern.

Die Konferenz von Sanremo erteilt Frankreich am 25. April 1920 endgültig das Mandat über das Land der Zedern und wird am 24. Juli 1922 vom Völkerbund ratifiziert.

Die Einrichtung der ersten libanesischen öffentlichen Verwaltungen

Der Großlibanon wird inzwischen am 1. September 1920 proklamiert und ermöglicht die Einrichtung der ersten lokalen öffentlichen Verwaltungen und insbesondere die Einrichtung eines Parlaments, die Wahl eines Präsidenten der Republik, die Ernennung eines Premierministers, aber vor allem die Ausarbeitung einer libanesischen Verfassung, die trotz zahlreicher Änderungen bis heute gültig ist.

Eine libanesische Delegation empfängt General Weygand am 22. November 1920

So werden die wichtigsten Organe des heutigen Libanonstaates und insbesondere am 24. Januar 1924 das libanesisch-syrische Pfund geboren.

Nach dem Scheitern der Militärverwaltung des Gebiets wird auf Initiative von Henri de Jouvenel eine Zivilverwaltung mit dem Ziel eingerichtet, die Einführung der libanesischen Verfassung, die am 23. Mai 1926 offiziell gemacht wird. Wie diese weitgehend von der Verfassung der Dritten Französischen Republik inspiriert, wird sie die Exekutivbefugnisse des Präsidenten der Republik einschränken. Es wird erst 4 Jahre später, am 22. Mai 1930, verkündet und wird die Ursache für große Instabilität auf Regierungsebene sein.

Charles Debbas wird am 26. Mai 1926 zum Präsidenten der Republik gewählt. Er wird Auguste Bacha Habib am 29. Mai 1926 zum Premierminister ernennen. Letztere bildet am selben Tag die Erste libanesische Regierung. Sie wird 7 Mitglieder haben, also 2 Maroniten, 1 Sunniten, 1 Schiiten, 1 Drusen, 1 Griechisch-Orthodoxen und 1 Griechisch-Katholischen. Ebenfalls am 29. Mai wird der libanesische Senat unter dem Vorsitz von Mohammed el Jisr eingesetzt.

Schließlich wird im Oktober 1926 die libanesische Nationalhymne angenommen.

