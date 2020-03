L’ambassade des Etats-Unis au Liban a annoncé avoir évacué tout le personnel non essentiel en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui sévit actuellement dans le Monde.

Par ailleurs, les relations entre le Liban et les Etats-Unis s’étaient dégradées suite à l’affaire Amer Fakhoury, du nom d’un ancien geôlier de l’ALS, milice supplétive de l’Armée Israélienne qui occupait le Sud Liban entre 1985 et 1990 et qui était détenteur de la nationalité américaine. Ce dernier avait été exfiltré depuis le campus diplomatique la semaine dernière alors qu’il faisait d’une interdiction de sortie du territoire.