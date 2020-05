Après une première vague qui a eu lieu ce mardi, une deuxième vague de ressortissants libanais bloqués en Syrie est arrivée au Liban via le passage frontalier de Masnaa dans la Békaa.

Les 96 libanais arrivés par bus devront subir les examens médicaux conduits par les équipes du ministère de la santé et être mis en quarantaine au sein d’hôtels jusqu’à ce que les résultats des tests PCR soient connus.

De source médiatique, on indique que seraient également présents des ressortissants saoudiens et américains résidant au Liban et qui étaient bloqués à l’étranger.

Pour rappel, les frontières libanaises sont fermées depuis la mi-mars suite à l’adoption, par le gouvernement Hassan Diab, de mesures visant à lutter contre la pandémie liée au coronavirus COVID-19.

Cependant, un programme de retour des libanais et des résidants étrangers bloqués dans d’autres pays est actuellement en cours.