Du Bibliobus à la Villa Al Qamar, trente ans de l’Institut français du Liban – Deir El Qamar

A l’occasion de ses trente ans, l’Institut français du Liban à Deir El Qamar vous invite à une journée de festivités tournée vers la jeunesse et l’avenir, le samedi 27 mai 2023.

Anciennement nommé Centre culturel français, l’Institut français du Liban à Deir el Qamar œuvre, depuis 1993, pour la promotion de l’éducation et de la culture dans le Chouf, au plus proche des territoires, en offrant une programmation artistique, culturelle, linguistique et pédagogique au service des habitants des cazas du Chouf et Aley.

Situé dans un ancien caravansérail, patrimoine exceptionnel et propriété de la Direction Générale des Antiquités libanaise, l’Institut français du Liban à Deir El Qamar a su construire au fil des années un réseau varié de partenaires locaux et dynamiques qui seront mis à l’honneur tout au long de cette journée exceptionnelle.

Cet événement prévu le samedi 27 mai a pour objectif de fêter les 30 ans de l’Institut français du Liban à Deir. Un bilan des trente premières années de l’Institut sera présenté au public, mettant en valeur le dispositif du Bibliobus, une formidable bibliothèque itinérante, qui a marqué des générations de jeunes habitants de la région. A travers le dévoilement de nombreuses histoires et souvenirs qu’il a générés, cette journée sera l’opportunité de rendre hommage à ce précieux Bibliobus avant qu’il ne poursuive son chemin vers de nouveaux horizons dans la Békaa, toujours animé de la même mission de promotion de la culture.

Dans le cadre de ses actions de coopération artistique, l’Institut français du Liban à Deir El Qamar accueille depuis 2020 un programme de résidences d’artistes, la Villa Al Qamar. En trois ans, cette Villa s’est affirmée comme un espace créateur de liens, d’échanges et de rencontres entre les habitants et les artistes accueillis, un pont entre la France et le Liban. Des projections des œuvres créées et des témoignages de résidents permettront de mettre en lumière l’intensité et la richesse du travail effectué.

Programme détaillé de la journée à l’Institut français du Liban à Deir El Qamar

Tout au long de la journée : Projection continue dans les arcades de la cour intérieure de témoignages des résidents de la Villa Al Qamar, de photos et vidéos de leurs œuvres ainsi que d’un film reportage sur l’Institut français du Liban à Deir El Qamar vu par ses partenaires.

Exposition « Oh Liban » de Frédéric Stucin dans la médiathèque

10h-11h30 : Atelier Mashup box, de création de films d’animation, avec Hiam Azze, médiatrice culturelle et numérique de l’Institut français de Deir El Qamar (salle polyvalente, à partir de 11 ans)

12h-13h30 : Animachous avec Haifa Okaily (3-8 ans, ancienne synagogue)

14h-15h : Atelier de dessin et de bande-dessinée avec Kamal Hakim (12-14 ans, médiathèque)

15h-16h30 : Atelier de Sirigami proposé par l’association Esprits Libres (10-12 ans, cour intérieure)

15h30-16h30 : Rencontre avec Clément Bouissou, résident à la Villa Al Qamar et appel à participations à son projet de résidence (à partir de 15 ans, médiathèque)

14h-17h : Recueil de témoignages et d’objets dans le Bibliobus, pour l’accompagner dans la Bekaa auprès de l’association Esprits Libres (devant l’ancienne synagogue)

19h : Discours – Concert du groupe Stories – Bridging Traditions I séquence sur invitation

