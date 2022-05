Le ministère de l’intérieur annonce que le taux de participation à 15 heures a atteint 25.26%. Il aurait même dépassé les 60% dans certaines localités.

Ainsi, en dépit de divers incidents, le taux de participation a atteint 17.53% dans la circonscription de Beyrouth et de 22.81% dans la deuxième circonscription de la capitale. A Baabda, le taux de participation dépasse les 23% et à Haddad même plus de 40%. Un incident s’est déroulé dans le bureau de vote de la localité de Haret Hreik quand une personne a été arrêtée par la Garde Présidentielle suite à des slogans hostiles au président de la république venu sur place pour exercer son droit de vote.

A Hammana dans la circonscription de Baabda, l’ancien ministre et candidat des Forces Libanaises, Pierre Bou Assi a fait par d’une tentative d’une voiture comportant une plaque minéralogique syrienne de le renverser. Il a cependant renoncé à porter plainte contre le conducteur originaire de la ville et de nationalité libanaise.

L’association LADE a indiqué via Twitter que “des partisans partisans ont attaqué le candidat Wassef al-Haraka au bureau de vote de Burj al-Barajneh – Manshiyya, au milieu des slogans “Un sioniste, un sioniste”.

Il a également atteint 25.70 dans la première circonscription de la Békaa et 32.14% dans la deuxième en dépit d’un incident dans la localité de Ram, où le chef du bureau de vote a été agressé. Des observateurs des Forces Libanaises ont également été expulsés de certains bureaux de vote.

La journée a été également marquée par une forte mobilisation au niveau de la localité même de Batroun alors que dans la circonscription de Jbeil, Kesrouan, des membres du Hezbollah ont été vus voter avec des drapeaux à Yanouh.

Une forte mobilisation a été constatée à Faraya avec une urne remplie à totalité et devant être remplacée par une nouvelle.

Dans le Chouf, le député Georges Adwan a démenti que son convoi ait fait l’objet d’une attaque.

De son côté, le président de la mission d’observation électorale de l’Union européenne au Liban, Georges Holvini a indiqué que 170 observateurs sont déployés à travers le pays aujourd’hui.

“Nos observateurs ont enregistré une participation accrue des électeurs aux bureaux de vote. Nous avons également enregistré un manque d’accès pour les électeurs ayant des besoins spéciaux dans deux tiers des bureaux de vote que nous surveillons”, note le responsable indiquant aussi avoir observé plusieurs violations du silence électoral sur les principales chaînes de télévision, y compris l’apparition de contenus politiques par des candidats”.