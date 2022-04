Emmanuel Macron très largement en tête au Liban

Le Président de la République Emmanuel Macron est arrivé très largement en tête des suffrages exprimés au Liban par la communauté française qui y est expatriée.

Ainsi, le chef de l’état sortant qui s’est déplacé à plusieurs reprises au pays des cèdres notamment le 6 août 2020 après l’explosion du Port de Beyrouth, ou encore à l’occasion du centenaire de la proclamation du Grand Liban, le 1er septembre de cette même année et qui s’est aussi investi dans le règlement des crises économiques et politiques locales avec plus ou moins de succès a obtenu 58.45% des voix, selon les chiffres publiés le 12 avril par les services de l’ambassade de France.

Arrive en deuxième place Marine le Pen avec 11.96% puis Jean Luc Mélanchon avec 10.57%.

À noter comme en France, l’effondrement des Républicains, Valérie Pécresse n’obtenant que la 5ème place avec 6.44% des voix exprimées, dernière Eric Zemmour arrivé 4ème avec 8.19%. Pour rappel, en 2017, François Fillon était arrivé premier au Liban au premier tour avec 60,97% des voix et Emmanuel Macron n’avait recueilli que 16,02% des suffrages, indiquant un effondrement aussi local du mouvement Gaulliste.

Sur 18 515 personnes inscrites, seules 6 976 personnes se sont déplacées dans les différents centres de vote, amenant à un taux de participation de 37.37%, très en dessous du taux des élections de 2017, où le taux de participation était de 50,62% au premier tour.