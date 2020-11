2 minutes à lire

L’enquête initiale a été entreprise par Mme Malak Madi, titulaire du master en gestion des affaires, dans le cade de son master en Gestion des affaires (option Management). Elle a approuvé la rédaction de ce bref compte rendu de l’étude.

Les récompenses et les incitatifs sont des formes de rémunération que le personnel obtient pour des tâches ou des emplois bien faits sur le lieu de travail. Nos recherches confirment la relation entre les incitations au travail et la motivation et la recherche des employés a prouvé que ces compensations en échange d’un « travail bien fait » ont un impact positif sur la satisfaction au travail, les engagements, l’incitation et la productivité du personnel.

Par conséquent, cette recherche a développé une base théorique, dérivée de plusieurs recherches qui confirment que les récompenses et les systèmes d’incitation en tirer des conclusions des niveaux d’engagement et d’incitation des employés dans le secteur médical (ou de la santé). Diverses études en management, qui ont été référencées dans l’étude de Mme Madi, indiqueraient cela aussi.

Avec un point de vue interprétatif, et une approche inductive, qui nous a amenés à mener une analyse descriptive de l’analyse des données secondaires de trois études (une thèse de doctorat de 2007, une thèse de maîtrise de 2014 et le cas récent du centre médical de l’AUB), et une enquête, a été utilisée pour interpréter les résultats comme une comparaison avec les études susmentionnées.

Ainsi, une conception de recherche mono-qualitative a été choisie qui répondait au mode d’enquête narrative de la collecte de données, par la collecte de données secondaires. Nous avons interprété cinq questions de l’enquête (se référant à une thèse de doctorat de 2007 qui utilisait des variables similaires) ainsi que le tableau des thèmes d’entrevue (se référant à une thèse de mastère 2014) que nous avons interprété en fonction des réponses et sur les thèmes, s’ils étaient «bons» ou mauvais» pour la motivation des employés.

Cela a été fait afin de comprendre la relation s’il existe ou non un lien entre les plans d’encouragement et la motivation des employés dans une entreprise. Nous avons interprété les thèmes à la main pour voir une relation de rémunération sur l’engagement et la motivation des employés.

Les résultats ont révélé que la gratuité joue un rôle important et positif sur l’engagement et la motivation des employés et il est recommandé par tous les répondants comme un outil pour améliorer le rendement et la compétitivité soutenue.