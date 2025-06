Fattouch givré : la salade givrée qui croque

- Advertisement -

Le Fattouch givré réinvente la salade libanaise emblématique en mariant légumes croquants et granité de citron dans chaque bouchée. Concombres juteux, tomates fraîches, radis croquants et menthe parfumée se mêlent aux morceaux de pita grillé, sublimés par une touche de granité citronné pour un contraste glaçant et croustillant.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

2 pains pita découpés en carrés et grillés

2 tomates mûres, épépinées et coupées en dés

1 concombre, coupé en dés

6 radis, émincés finement

1 laitue romaine, lavée et ciselée

1 oignon rouge, émincé

1 bouquet de menthe fraîche, feuilles entières

Granité citron : Le jus de 2 citrons 100 g de sucre 100 mL d’eau Le zeste fin d’1 citron

: Sel et poivre du moulin

Préparation

Préparer le granité Portez à ébullition l’eau, le sucre et les zestes. Laissez refroidir hors du feu, puis ajoutez le jus de citron.

Versez dans un plat large et congelez 3 h en grattant à la fourchette toutes les 30 min pour former un granité cristallin. Assembler la salade Dans un grand saladier, mélangez tomates, concombre, radis, laitue, oignon et feuilles de menthe.

Ajoutez les dés de pita grillé, salez et poivrez, puis mélangez délicatement. Finition glacée Répartissez le granité citron sur la salade au moment de servir pour préserver son effet givré.

Servez immédiatement afin de profiter du contraste de textures et de températures.

Les petits plus

Herbes supplémentaires : incorporez du persil plat ou du basilic thaï pour varier les arômes.

: incorporez du persil plat ou du basilic thaï pour varier les arômes. Variation sucrée-salée : parsemez quelques grains de grenade pour une note fruitée.

: parsemez quelques grains de grenade pour une note fruitée. Version épicée : saupoudrez de sumac ou d’un soupçon de piment d’Alep.

: saupoudrez de sumac ou d’un soupçon de piment d’Alep. Accompagnement idéal : un verre de limonana (sarbet el-lemoun) pour prolonger la fraîcheur.