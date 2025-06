IDM et le Ministère des Affaires Sociales lancent l’initiative « Internet pour Tous »

- Advertisement -

Beyrouth, le 10 Juin, 2025: En collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales, la société IDM a lancé l’initiative « Internet pour Tous », visant à fournir des services Internet à prix réduit aux personnes en situation de handicap.

À cette occasion, une cérémonie s’est tenue au Ministère des Affaires Sociales à Beyrouth, le mardi 10 juin 2025, sous le patronage et en la présence effective de S.E. Madame Haneen El Sayed, Ministre des Affaires Sociales, de Monsieur Maroun Chammas, Président du Conseil d’administration d’IDM, et de Madame Rana Zakhour, Directrice Générale d’IDM, ainsi que des hauts fonctionnaires du Ministère, des membres de l’équipe et représentants d’IDM. Étaient également présents des représentants d’associations civiles, des figures sociales, ainsi qu’un parterre de journalistes et de représentants des médias libanais.

S.E. Madame Haneen El Sayed, Ministre des Affaires Sociales, a prononcé un discours dans lequel elle a souligné la vision renouvelée du ministère en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Le ministère adopte désormais une approche centrée sur l’autonomisation réelle, remplaçant les mécanismes traditionnels de soutien par des politiques favorisant la participation pleine et entière. Parmi les mesures entreprises figurent la réélection de la Commission nationale des droits des personnes handicapées, l’élargissement du programme d’aides financières à plus de 20 000 bénéficiaires, le renforcement de l’accès aux soins de santé et la garantie de la participation politique. La ministre a insisté sur l’importance de l’inclusion numérique, considérée comme un pilier fondamental de la justice sociale et de l’égalité des chances. Elle a conclu son intervention en remerciant IDM pour cette initiative importante et en réaffirmant l’engagement du ministère à construire un Liban plus juste, équitable et inclusif pour tous.

Monsieur Maroun Chammas, Président du Conseil d’administration d’IDM, a prononcé une allocution dans laquelle il a réaffirmé l’engagement solide et constant de l’entreprise à offrir un accès Internet rapide, légal et à des prix abordables pour tous les citoyens. Il a rappelé que « depuis ses débuts dans les années 1990, IDM a toujours placé l’accès universel à Internet au cœur de sa mission et de sa vision. »

Il a déclaré que « les personnes en situation de handicap jouent un rôle actif dans la construction du pays, quels que soient les défis auxquels elles sont confrontées. Leur accès intégral à Internet est un devoir national, surtout à l’ère de l’intelligence artificielle et des technologies qui aident à surmonter les difficultés. » Il a ajouté que « l’État ne peut fournir de services efficaces sans un Internet rapide et accessible à tous. »

M. Chammas a également souligné que le service Internet à haut débit via fibre optique ne s’adresse pas uniquement aux personnes en situation de handicap, mais à tous les citoyens libanais. Il a conclu en affirmant que « l’extension de ce service ne peut se faire sans un déploiement complet du réseau de fibre optique, notamment dans les régions encore dépourvues de cette infrastructure essentielle. » Il a réaffirmé l’engagement d’IDM envers cette initiative comme un pas vers une société plus équitable et plus inclusive.

Le nouveau service « Internet pour Tous » constitue une avancée pionnière au Liban, se distinguant comme l’une des initiatives les plus importantes visant à garantir un accès Internet aux personnes en situation de handicap. Le service comprend plusieurs options adaptées aux besoins des utilisateurs. Les abonnés bénéficieront du premier mois gratuit, d’une activation et installation complètes sans frais supplémentaires, d’un modem sans fil gratuit, d’un support technique spécialisé disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi que de forfaits d’abonnement à tarif réduit.

Cette offre est accessible aux personnes en situation de handicap, sur présentation d’une demande d’abonnement accompagnée d’une copie valide de la carte d’invalidité délivrée par le Ministère des Affaires Sociales. L’offre est valable jusqu’à la fin de l’année 2025. IDM collaborera également avec le Ministère pour organiser des campagnes de sensibilisation conjointes visant à informer le public sur les détails de l’initiative et les modalités pour en bénéficier. Pour s’abonner, contactez IDM au 1282 ou visitez le site officiel de l’entreprise.

À propos d’IDM :

IDM est l’un des premiers fournisseurs d’accès Internet au Liban. Fondée en 1995, la société a joué un rôle essentiel dans l’introduction des technologies de communication numérique les plus avancées, filaires et sans fil, sur le marché local. Elle détient toutes les licences requises du Ministère des Télécommunications et couvre l’ensemble du territoire libanais. IDM propose des solutions Internet évoluées, incluant le service ADSL (de 4 à 50 Mbps), le VDSL (de 40 à 100 Mbps), la fibre optique (jusqu’à 300 Mbps dans les zones couvertes), ainsi que des services sur mesure pour les entreprises et établissements publics. IDM s’engage à offrir un accès Internet fiable, sécurisé, et un support technique continu à ses clients, particuliers comme professionnels.