Riz noir au lait de coco et cardamome : l’exotisme rafraîchissant

Le Riz noir, riche en antioxydants et à la texture légèrement moelleuse, se transforme en un dessert glacé lorsqu’il baigne dans un lait de coco parfumé à la cardamome. Inspiré des saveurs orientales, ce Riz noir au lait de coco et cardamome allie douceur exotique et fraîcheur lactée, parfait en fin de repas estival.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

150 g de riz noir (riz interdit)

500 mL de lait de coco

200 mL de crème de coco (facultatif pour plus d’onctuosité)

100 g de sucre de canne

4 gousses de cardamome vertes, légèrement écrasées

Quelques pistaches concassées ou copeaux de noix de coco pour la finition

Préparation

Cuisson du riz Rincez le riz noir à l’eau claire. Portez 600 mL d’eau à ébullition, ajoutez le riz, couvrez et laissez cuire 30–35 min à feu doux jusqu’à tendreté. Égouttez. Infusion coco-cardamome Dans une casserole, chauffez lait de coco, crème de coco et sugar. Ajoutez les gousses de cardamome, portez à frémissement, puis retirez du feu et laissez infuser 10 min. Assemblage Filtrez pour retirer cardamomes. Mélangez le lait de coco infusé avec le riz noir encore tiède et sucre. Rectifiez en sucre selon votre goût. Refroidissement Laissez tiédir, puis transférez en bacs et congelez 3–4 h. Grattez toutes les heures avec une fourchette pour obtenir une texture granitée. Service Servez bien froid dans des coupelles, parsemez de pistaches ou de copeaux de noix de coco.

Les petits plus

Epices supplémentaires : ajoutez une pincée de gingembre moulu ou de cannelle.

: ajoutez une pincée de gingembre moulu ou de cannelle. Note fruitée : incorporez un filet de jus d’orange lors de l’infusion.

: incorporez un filet de jus d’orange lors de l’infusion. Texture crémeuse : remplacez crème de coco par du yaourt de coco pour plus de légèreté.

: remplacez crème de coco par du yaourt de coco pour plus de légèreté. Accord boisson : un verre de limonana pour équilibrer.