Le Club des Artistes Plasticiens Libanais, organisation à but non lucratif, a inauguré récemment son centre d’ art à Achrafieh. Le centre d’ Art du CAPL est un lieu à but non lucratif destiné à favoriser les échanges entre artistes et permettre la réalisation de projets culturels et artistiques gratuitement.

