Israël poursuit ses frappes contre le Hezbollah avec l’appui des États-Unis

Une stratégie militaire assumée et coordonnée

Le 23 mai 2025, un responsable sécuritaire israélien a déclaré à la chaîne Al-Hadath qu’Israël poursuivrait ses frappes contre le Hezbollah à travers le Liban, bénéficiant d’un « couvert américain ». Cette annonce intervient alors que le Hezbollah chercherait à « retrouver sa force au Liban », selon la même source.

Accusations de contrebande d’armes et de drones

Le responsable israélien a accusé le Hezbollah de tenter de faire passer clandestinement des armes, notamment des équipements utilisés dans les drones et les missiles guidés de précision, via l’aéroport, le port et les frontières. Il a également affirmé qu’Israël fournit au Liban des informations sur les sites ciblés et leurs coordonnées, précisant que les bombardements ont lieu lorsque l’armée libanaise ne confisque pas les armes du Hezbollah.

Contexte des frappes israéliennes récentes

Cette déclaration survient au lendemain d’une importante campagne de bombardements israéliens dans le sud et l’est du Liban. Le 22 mai 2025, une frappe aérienne israélienne a touché un bâtiment dans le sud du Liban, tuant un combattant du Hezbollah, selon les médias d’État libanais.

Tensions persistantes malgré le cessez-le-feu

Ces développements s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah, malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis en novembre 2024. Le Hezbollah a accusé Israël de violer cet accord en menant de nouvelles séries de frappes à grande échelle dans le sud du Liban.

Réactions internationales et appel à la retenue

Le président libanais Joseph Aoun a condamné les frappes israéliennes, appelant les États-Unis et la France, garants du cessez-le-feu, à « assumer leurs responsabilités » et à faire pression sur Israël pour qu’il cesse ses attaques. La coordinatrice spéciale de l’ONU pour le Liban, Jeanine Hennis, a exprimé sa préoccupation face à l’escalade des tensions et a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue.

Perspectives d’escalade et implications régionales

Le Hezbollah a averti qu’il pourrait recourir à d’autres alternatives si les attaques israéliennes se poursuivent et si le gouvernement libanais ne prend pas de mesures pour les arrêter. Ces déclarations laissent présager une possible escalade du conflit, avec des implications potentielles pour la stabilité régionale.