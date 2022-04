Triste ironie du sort, les libanais affamés et démunis de tout, vont bientôt réélire lâchement leurs bourreaux et leurs mafieux. Je suis dans le pétrin et j’hésite entre voter blanc ou rester au lit.

Triste ironie du sort, les français auront encore à choisir entre Macron ou Marine. Je suis à nouveau dans la mouise.

Triste ironie du sort, Israël dénonce les massacres des civils en Ukraine et veut protéger l’Allemagne avec son bouclier antimissile ARROW3. Mes pas chers sionistes, vous ferez mieux de balayer devant votre porte, de restituer Jérusalem et les terres palestiniennes annexées et de demander pardon au peuple palestinien.

Triste ironie du sort, l’USA et l’occident responsable des millions des morts en Afrique et en Asie veulent donner une leçon de démocratie et cherchent à traduire Poutine en justice. S’il y a bien un bandit de grand chemin à juger, c’est bien Georges Bush, pour ses crimes de guerre contre le peuple Irakien.

Triste ironie du sort, je n’ai pas pu prendre mon avion, le Covid me cherche encore des noises pour la troisième fois, mais je suis plus fort, puisque j’entends toujours cette voix intérieure qui m’accompagne, me rassure et m’assure que demain sera bien. la vie, je t’aime à la folie