Journalistes sous pression : comment la justice et la politique musèlent la presse au Liban

- Advertisement -

Le journalisme indépendant au Liban est confronté à une série de pressions politiques et judiciaires croissantes, mettant en péril la liberté de la presse et l’intégrité du travail journalistique. Entre harcèlement judiciaire, menaces physiques et intimidations par des groupes influents, les journalistes libanais exercent leur métier dans un climat de plus en plus hostile, où l’autocensure devient parfois la seule issue pour éviter les représailles.

Ces dernières années, plusieurs affaires ont mis en évidence l’usage du système judiciaire pour museler les voix critiques, avec des poursuites pour diffamation, atteinte à la sécurité nationale et diffusion de fausses informations. Selon des documents récents, ces méthodes visent à décourager les enquêtes sensibles sur la corruption, les abus de pouvoir et les violations des droits de l’homme​.

Un harcèlement judiciaire de plus en plus systématique

Les autorités libanaises et certains acteurs influents ont recours au harcèlement judiciaire pour restreindre la liberté d’expression, en utilisant des lois vagues et abusives pour poursuivre les journalistes qui dérangent.

De nombreux reporters ont été assignés en justice après la publication d’enquêtes mettant en cause des figures politiques, des institutions financières ou des entreprises proches du pouvoir. L’accusation de diffamation est souvent invoquée, permettant aux plaignants d’exiger des dommages-intérêts exorbitants, plaçant ainsi les journalistes dans des situations financières intenables.

Dans certains cas, les convocations judiciaires se multiplient sans fondement clair, constituant une forme de pression psychologique destinée à intimider les journalistes et à les dissuader de poursuivre leur travail. Cette instrumentalisation de la justice est dénoncée par des organisations de défense de la liberté de la presse, qui appellent à une réforme des lois sur la diffamation et à une plus grande protection des journalistes.

Les menaces physiques et les violences contre les journalistes

Outre le harcèlement judiciaire, de nombreux journalistes libanais font face à des menaces physiques et à des actes de violence, visant à les réduire au silence ou à les dissuader de poursuivre leurs enquêtes. Ces agressions proviennent aussi bien de groupes politiques influents, de factions armées que d’individus anonymes, rendant l’exercice du métier de journaliste extrêmement risqué.

En 2024 et début 2025, plusieurs cas d’agressions contre des journalistes ont été signalés. Un reporter couvrant les manifestations anti-gouvernementales à Beyrouth a été violemment pris à partie par des manifestants, accusé de travailler pour un média partisan. D’autres journalistes d’investigation, ayant révélé des affaires de corruption impliquant des figures politiques influentes, ont fait l’objet de menaces directes sur les réseaux sociaux et de tentatives d’intimidation physique​.

Certains reporters indépendants ont également été battus ou empêchés de couvrir certains événements, notamment lors des tensions dans le nord du pays. Des correspondants internationaux et des journalistes locaux ont rapporté des entraves systématiques à leur travail, notamment par la confiscation de leur matériel, des pressions pour qu’ils ne publient pas certaines informations, et même des intrusions à leur domicile​.

L’absence de réaction des autorités face à ces violences renforce un climat d’impunité, où les responsables d’agressions contre les journalistes ne sont presque jamais traduits en justice. Cette situation incite de nombreux professionnels des médias à l’autocensure, par crainte de mettre leur sécurité personnelle en péril.

Les mécanismes de protection et les perspectives d’évolution pour la liberté de la presse au Liban

Face à ces menaces croissantes, plusieurs organisations locales et internationales tentent de renforcer la protection des journalistes et de défendre la liberté de la presse au Liban. Toutefois, les avancées restent lentes et limitées, en raison du manque de volonté politique et de l’impunité généralisée dont bénéficient les auteurs de violences et de pressions contre les médias.

Certaines ONG, comme Samir Kassir Foundation et Reporters sans frontières, ont mis en place des mécanismes de soutien juridique pour les journalistes poursuivis en justice, ainsi que des formations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique et physique. Ces organisations fournissent une assistance aux reporters indépendants, en les aidant à se prémunir contre la surveillance illégale, les cyberattaques et les représailles physiques​.

Par ailleurs, des pressions internationales ont été exercées sur le gouvernement libanais pour qu’il améliore la protection des journalistes. L’Union européenne et plusieurs ambassades étrangères ont appelé à des réformes des lois sur la diffamation et à des enquêtes indépendantes sur les agressions contre les professionnels des médias. Cependant, ces appels restent souvent sans effet, les autorités refusant d’adopter des mesures contraignantes pour sanctionner les coupables.

Sur le terrain, certains médias indépendants ont adopté des stratégies d’autoprotection, notamment en publiant leurs enquêtes sous forme de collaborations transnationales avec des partenaires étrangers. Cela leur permet de bénéficier d’une couverture internationale et de réduire les risques de représailles locales. De plus, des plateformes de journalisme collaboratif, comme Daraj et The Public Source, travaillent en réseau avec d’autres rédactions pour garantir la diffusion de leurs enquêtes, même en cas de tentatives de censure ou de pressions.

Toutefois, tant que les institutions judiciaires resteront instrumentalisées par des intérêts politiques, et que les violences contre les journalistes resteront impunies, la liberté de la presse au Liban continuera de se dégrader. L’avenir du journalisme dans le pays dépendra de la mobilisation des acteurs de la société civile, du soutien international et de la capacité des journalistes à s’organiser pour faire face aux pressions.