jeudi, octobre 2, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Journée internationale de la traduction : l’ETIB fête ses 45 ans

CultureEducation
Nathalie Duplan
L'auteur: Nathalie Duplan
3 min.de lecture
Date de modification:
9 lecteurs
© Nathalie Duplan
- Advertisement -

            Née en pleine guerre du Liban, l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB) fêtait ses 45 ans d’existence, ce 30 septembre, Journée internationale de la traduction, et en cette année où l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) célèbre ses 150 ans.

            « Saint Jérôme à l’épreuve de l’intelligence artificielle » : tel était le thème de la table ronde qui s’est tenue à l’USJ (Université Saint-Joseph de Beyrouth), ce 30 septembre. La fête du saint patron des traducteurs – que l’ONU a instauré Journée internationale de la traduction depuis 2017 – a été également l’occasion de fêter les 45 ans de l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB), fondée en 1980, et d’inaugurer de nouvelles salles équipées pour l’interprétariat grâce à la générosité de l’association Liban Avenir Meilleur (ALAM).

            Les différentes institutions de l’USJ, spécialistes des langues, étaient présentes autour du recteur, le Révérend Père Salim Daccache, s.j., et des vice-recteurs, les PP. François Boëdec, s.j. et Salah Abou Jaoudé : le Pr Gina Abou Fadel Saad, doyen de la FdlT (Faculté de langues et de traduction), le Pr associé Mary Yazbeck, directrice de l’ETIB (École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth), le Pr May Hobeika Haddad, directrice du CERTTAL (Centre de recherche en traductologie, en terminologie arabe et en langues) et Mme Carole Nehmé, directrice du CREA (Centre de recherches et d’études arabes).

            Après les prises de paroles, notamment du recteur, le RP Daccache et de Mmes Abou Fadel Saad et Yazbeck, insistant sur le rôle essentiel des traducteurs qui « bâtissent des ponts », la modératrice, Mme Elsa Yazbeck Charabati a cédé le micro aux divers intervenants. Quels que soient leurs domaines, tous ont souligné combien l’intelligence artificielle (IA) peut être un outil utile et performant pour les traducteurs et les interprètes. Loin de la morosité et du pessimisme ambiants, ils ont mis en avant les atouts des avancées technologiques, sans y voir une menace pour les métiers de la traduction. De quoi réjouir la soixantaine d’étudiants qui assistaient à l’événement et ne cachaient pas leur enthousiasme à l’issue des débats : « Les échanges étaient intéressants. C’était très enrichissant de voir comment chacun abordait son sujet. » À la question de savoir si l’IA leur fait peur, ces étudiants en 2e année étaient unanimes : « Non, pas pour l’instant. Mais peut-être que ce sera le cas à l’avenir. »

            Pour l’heure, tous se félicitent de la pérennité d’une école qui forme des traducteurs et des interprètes dont l’ONU salue « l’importance [du] travail pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. »

Le recteur, le P. Salim Daccache, s.j., et le Pr Gina Abou Fadel Saad, doyenne de la FdlT. © Nathalie Duplan
Le Pr associé Mary Yazbeck, directrice de l’ETIB. © Nathalie Duplan
Le Pr May Hobeika Haddad, directrice du CERTTAL, avec Mme Zaarour, veuve du Pr Joseph Zaarour dont le nom a été donné à l’une des salles. © Nathalie Duplan
Dans la salle Zaarour inaugurée ce 30 septembre © Nathalie Duplan
© Nathalie Duplan
Mme Carole Nehmé, directrice du CREA, et des étudiantes. © Nathalie Duplan
- Advertisement -
Article précédent
Entre urgence technologique et souveraineté : les choix numériques déterminants dans l’avenir économique du Liban
Nathalie Duplan
Nathalie Duplan
Grand reporter spécialiste du Liban, Nathalie DUPLAN est l’auteur, avec Valérie RAULIN, de "Jocelyne Khoueiry l’indomptable" (Le Passeur), "Le Camp oublié de Dbayeh" (Grand Prix littéraire 2014 de L’Œuvre d’Orient), et "Un café à Beyrouth" (Magellan & Cie). Avec Fouad Abou Nader, elles ont publié "Liban : les défis de la liberté", aux Éditions de L’Observatoire. Nathalie Duplan a débuté au Figaro Magazine, a travaillé à National Geographic France, et a été rédactrice en chef de la revue mensuelle Les Annales d’Issoudun. Elle est la correspondante au Liban du trimestriel Codex. Avec Valérie Raulin, elle est également l’auteur, aux Presses de la Renaissance, de "Le Cèdre et la Croix", "Tenir et se tenir, entretiens avec Patrick Poivre d’Arvor", "Les Grandes Heures de Solesmes" et "Confidences d’un exorciste".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Entre urgence technologique et souveraineté : les choix numériques déterminants dans l’avenir économique du Liban

L'Actualité du Liban 0
Par Franck KESZI - Depuis septembre 2025, le Data Act européen expose les entreprises libanaises à des sanctions lourdes et remet en cause 1,4 milliard d’exportations vers l’UE. Entre dépendance aux clouds américains, adoption précipitée de Starlink et faible maturité de gouvernance IT, le Liban doit choisir souveraineté, conformité, interopérabilité et antifragilité, dès maintenant.

Revue de presse du 2/10/25: Prolongation des déploiements sécuritaires dans Beyrouth

L'Actualité du Liban 0
Les journaux du 2 octobre 2025 se concentrent sur les tensions sociales liées aux retards de salaires dans la fonction publique et sur les débats autour de la réforme fiscale. Le ministère des Finances envisage une refonte de l’impôt sur le revenu, tandis que la Banque du Liban exprime des réserves sur les options de refinancement de la dette. L’absence de budget 2026 bloque la planification, aggravant l’instabilité économique.

Lettre ouverte au président de la république Emmanuel Macron

Nos chroniques 0
Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron via le site de notre partenaire Madaniya, l’avocat Maurice Buttin critique le discours présidentiel à l’ONU. S’il salue la reconnaissance de l’État de Palestine, il dénonce les omissions concernant l’occupation israélienne, le sort des prisonniers palestiniens et le génocide à Gaza, appelant à une vision plus équilibrée.

Les plus lus

Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

L'Actualité du Liban 0
Les Forces libanaises ont connu des résultats contrastés lors des élections municipales du Mont-Liban le 4 mai 2025. À Deir el Qamar, la liste soutenue par Georges Adwan remporte la majorité, tandis que dans d'autres localités comme Dhour El Choueir ou Shweir, les performances sont mitigées. Le parti conserve des bastions mais échoue à s'imposer dans plusieurs zones clés, confirmant une influence stabilisée sans dynamique de progression territoriale claire.

L’impeachment s’invite dans la course à la présidentielle américaine  : que risque Donald Trump ?

A la une 0
Jean-Éric Branaa, Auteurs fondateurs The Conversation FranceÀ 17h à...

المرصد الاوروبي يثني على قرار النيابة العامة المالية بموضوع تحويلات مالية الى الخارج: يشكّل تحولا أساسياً بالملف

Economie 0
أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على القرار القضائي...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.