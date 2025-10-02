L’image du Mercredi: Le campus de l’Université américaine de Beyrouth au début du XXe siècle

- Advertisement -

La photographie en noir et blanc que nous observons ici montre une vue pittoresque du campus de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), située sur les hauteurs de la ville. Capturée au début du XXe siècle, cette image nous offre un aperçu rare des premières décennies de cette institution, fondée en 1866 sous le nom de « Collège protestant syrien ». Le campus, qui surplombe la mer Méditerranée avec les montagnes du Mont-Liban en arrière-plan, reflète un mélange harmonieux de nature et d’architecture, représentant les ambitions modernisatrices de Beyrouth à l’époque.

