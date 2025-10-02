La photographie en noir et blanc que nous observons ici montre une vue pittoresque du campus de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), située sur les hauteurs de la ville. Capturée au début du XXe siècle, cette image nous offre un aperçu rare des premières décennies de cette institution, fondée en 1866 sous le nom de « Collège protestant syrien ». Le campus, qui surplombe la mer Méditerranée avec les montagnes du Mont-Liban en arrière-plan, reflète un mélange harmonieux de nature et d’architecture, représentant les ambitions modernisatrices de Beyrouth à l’époque.
Les derniers articles
Articles liés
L’image du Mercredi: Le campus de l’Université américaine de Beyrouth au début du XXe siècle
Date de modification:
0 lecteurs
- Advertisement -
- Advertisement -
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.