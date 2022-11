Récemment on a appris que la Russie avait convenu avec l’Iran de livrer des missiles balistiques Fateh-110 et Zolfagha capables d’atteindre des cibles à la distance de 300 km et 700 km respectivement. Les liaisons aériennes régulières entre Moscou et Téhéran sont attestées comme un vrai fait. Malheureusement, les missiles balistiques iraniens constituent une nouvelle menace, car l’Ukraine ne dispose pas de moyens efficaces pour lutter contre les missiles balistiques.

Les analystes britanniques pensent que la Russie pourrait recourir à des bombardements en Ukraine comme en Syrie. C’est pourquoi la Russie a nommé S. Sourovykine comme commandant de la compagnie ukrainienne. C’est lui qui avait dirigé les bombardements intensifs des villes comme Alep en Syrie.

Rappellons qu’au moins 6 490 civils ont été tués et 9 972 personnes ont été blessées à la suite des attaques constantes à la roquette et à l’artillerie russes en Ukraine. Selon des données confirmées de l’ONU, 2533 hommes, 1731 femmes, 201 garçons et 168 filles ont péri. En même temps, le sexe de 34 enfants et de 1 828 adultes n’a pas encore pu être déterminé.

Les partenaires occidentaux devraient augmenter la fourniture des systèmes de défense aérienne et de défense antimissile à l’Ukraine afin de priver la Russie de la possibilité de lancer des attaques des missiles sur des villes ukrainiennes. La fourniture des systèmes de défense antimissile modernes est un investissement dans l’avenir sûr non seulement de l’Ukraine, mais aussi de toute l’Europe qui est également menacée par la Russie.

IVAN KHOURY