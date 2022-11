Les déclarations de Poutine et de ses acolytes sur l’ouverture aux négociations allongent le temps dont ils ont besoin pour changer la situation au front en leur faveur. En même temps le dictateur du Kremlin, V. Poutine, ne se montre pas prêt à négocier. Si la Russie voulait vraiment des négociations elle ne continuerait pas à tuer des Ukrainiens, à détruire les systèmes énergétiques du pays pour que sa population gèle en hiver, ne bombarderait pas les zones résidentielles, n’annoncerait pas la mobilisation de 300 000 militaires supplémentaires et n’utiliserait pas le chantage nucléaire. Ainsi, la Russie essaie d’arrêter l’assistance militaire de l’Occident, des pays de l’OTAN à l’Ukraine, car elle voit qu’elle va perdre cette guerre et ne peut pas résister à l’héroïsme des Ukrainiens.

La seule proposition réaliste pour d’éventuelles négociations avec la Russie devrait être la cessation immédiate par Poutine de la guerre contre l’Ukraine et le retrait des troupes russes jusqu’aux frontières de 1991.

Il convient de noter que l’Ukraine et la Russie ont tenu des pourparlers de paix le quatrième jour de l’invasion russe. Leurs principales tâches étaient le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes des territoires occupés après le 24 février et la signature d’un accord sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine. La partie ukrainienne a effectué toutes les procédures nécessaires pour les négociations : un groupe de négociation a été formé, il y avait un décret présidentiel correspondant, des négociations ont eu lieu. Mais les conditions posées par la Russie lors de ces négociations ont rendu l’Ukraine dépendante de la Russie qui a exigé la démilitarisation, de diverses restrictions, en même temps, Poutine a voulu introduire de telles règles qu’il pouvait effectivement gérer l’Ukraine et introduire ses troupes sur son territoire. C’était à propos du statut colonial. Maintenant les circonstances ont principalement changé sur le champ de bataille en faveur de la partie ukrainienne.

L’Ukraine n’a jamais refusé de négocier et sa position de négociation est connue et ouverte à tous, principalement aux Russes. Mais l’Ukraine avait déjà l’expérience des négociations des compromis avec la Russie, à la suite desquelles, faute d’un système de sécurité fiable, de nombreuses erreurs ont été commises, ce qui a conduit à la guerre actuelle. Par conséquent, désormais, toute négociation avec la Russie reposera sur d’autres principes, compte tenu du fait que ce pays terroriste constitue la menace pour le monde entier. À ce stade, il est clair que la partie russe n’est pas prête à des négociations sérieuses, mais elle est seulement prête à exiger la capitulation de l’Ukraine. De plus, de quel type de négociations peut-on parler – de négociations avec Poutine – un terroriste et un meurtrier ? Cela semble au moins cynique.

Les Ukrainiens défendent leur position non seulement de mettre fin à la guerre, mais d’obtenir des garanties qu’une telle agression de la Russie ne se reproduira pas à l’avenir. Après tout, si la guerre est arrêtée à un certain point, cela conduira à l’attribution effective d’un certain territoire à la Russie, et une telle position est inacceptable. Toute pression et contrainte aux négociations par d’autres pays doit être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’Ukraine. Si les Ukrainiens acceptent des négociations avec la Russie et arrêtent la libération de leurs territoires à ce stade, une autre menace subsistera non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour les autres États voisins. Après tout, croire Poutine, c’est ne pas se respecter soi-même. Bien sûr, Poutine cherche un soutien dans son propre intérêt, car il lui est difficile de résister à la pression de la communauté mondiale et à l’héroïsme des soldats ukrainiens.

Mais c’est le soutien des partenaires de l’Ukraine dans cette guerre sanglante – politique, économique, militaire – qui a aidé et continuera d’aider le peuple ukrainien à gagner cette bataille contre le mal mondial. Les seules négociations possibles sont désormais des négociations sur le champ de bataille. Il n’y a pas d’autres options.

IVAN KHOURY