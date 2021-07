La municipalité de Jbeil/Byblos a indiqué avoir réussi à se procurer une quantité non précisée de fioul afin de faire livrer les pompes du réseau de distribution de l’eau à ses habitants et à ceux de sa banlieue. Le président de la cette municipalité Wissam Zaarour indique procédé ainsi après la forte hausse du prix des livraisons par camion citerne et alors que l’électricité publique, nécessaire au fonctionnement de ces pompes est fortement rationnée après le retard pris par la Banque du Liban à fournir les liquidités nécessaires au transbordement du mazout en faveur des centrales électriques.

