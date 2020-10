Madame, Monsieur, chers compatriotes,

J’ai pris officiellement mes fonctions d’ambassadrice de France au Liban. Je travaillerai avec détermination à remplir cette mission exceptionnelle que le Président de la République m’a confiée. Je le ferai avec la profonde estime, affection et respect que j’éprouve pour le Liban et le peuple libanais. Je m’appuierai sur ces sentiments forts que tous les Français partagent ainsi que sur mon expérience diplomatique longue et variée. Je le ferai également en « équipe France », avec vous qui portez haut les couleurs de la France dans ce pays, dans la diversité de vos engagements.

A cet égard, la solidarité dont vous avez fait preuve lors de l’explosion qui a meurtri Beyrouth et tout le pays, alors que trois compatriotes ont perdu la vie et que certains d’entre vous ou de vos proches étaient douloureusement touchés, vous honore. Je suis fière d’être votre ambassadrice et je me réjouis de faire votre connaissance prochainement, au gré également de mes déplacements dans le pays.

Avec notre consul général, aidée par nos conseillers des Français de l’étranger que je remercie pour leur exceptionnel engagement et avec lesquels je travaillerai étroitement, je serai attentive à ce que puissent être facilitées l’ensemble de vos démarches administratives, non seulement par le maintien de toutes les activités du Consulat général dans la période difficile que nous connaissons toutes et tous, mais aussi par une attention forte à l’égard de nos compatriotes les plus vulnérables.

La scolarisation de vos enfants est un autre sujet d’attention. C’est pour cette raison que la communauté française du Liban bénéficie de l’un des budgets les plus élevés au monde en matière de bourses scolaires. Celui-ci n’a cessé d’être renforcé tout au long des dernières années. Je veillerai à ce que cet effort se poursuivre au cours des prochaines années.

Je m’assurerai également que vous puissiez exercer vos droits de citoyens et notamment le premier d’entre eux qu’est le droit de vote. Vous serez à cet égard amenés à renouveler vos conseillers des Français de l’étranger en 2021. Il s’agira d’un moment démocratique important. Tout sera fait, avec le Consulat général, pour que vous puissiez pleinement y participer.

Votre sécurité sera ma préoccupation constante.

Enfin, dans un contexte sanitaire où le virus de la COVID-19 circule activement, je vous enjoins à respecter toutes les mesures d’hygiène et de distanciation physique recommandées. En vous protégeant, vous protégez vos proches et les autres.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers compatriotes, mes très sincères salutations.

Anne GRILLO