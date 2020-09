Les avions de la Patrouille de France ont offert un dernier hommage à la population libanaise après leur exceptionnel déplacement au Liban à l’occasion du centenaire de la proclamation de l’état du Grand Liban.

Pour rappel, la patrouille de France avait paré le ciel libanais du drapeau national à 2 reprises ce 1er septembre, en présence du Président de la république française Emmanuel Macron qui s’était exceptionnellement déplacé au Pays des Cèdres.

