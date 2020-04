L’Ambassade de France au Liban a annoncé, par un communiqué, mettre en place une série de mesures visant à aider les ressortissants français confrontés à la fois à la crise économique et au coronavirus.

Ainsi le communiqué, signé par l’Ambassadeur de France au Liban Bruno Foucher, rappelle les mesures de confinements préconisées face à l’épidémie liée au COVID-19 et indique que le Ministre des Affaires Etrangères a souhaité la mise en place d’un plan local de soutien médical, éducatif et social au Liban pour les personnes les plus vulnérables.

Ainsi, la France mettra en place un système de télésurveillance et de télé-médecine sera mis en place ainsi qu’un accès facilité à des médicaments. Aussi, pour les cas les plus graves, des évacuations sanitaires pourront être menées.

Parmi les autres mesures, des bourses scolaires et d’aide sociale seront également mises en place.