La Chambre de commerce Géorgienne-Libanaise: Notre objectif est de créer les opportunités d’investissement malgré toutes les crises.

Dans le but de créer de nouvelles opportunités d’investissement pour le Liban, en particulier dans les moments difficiles, La Chambre de commerce Géorgienne-Libanaise a organisé le “Forum international des affaires” lancé en Géorgie, qui a duré 3 jours dans le hall historique de l’hôtel Biltmore, qui était le parlement de l’Union soviétique à Tbilissi.

La conférence a réuni des représentants du ministère géorgien des affaires étrangères, du ministère de l’économie, du tourisme et de l’agriculture, ainsi que de la chambre de commerce géorgienne et d’autres organismes officiels qui ont salué le rôle de la chambre de commerce géorgienne-libanaise dans l’activation des relations commerciales et d’investissement.

Des hommes d’affaires et des investisseurs du Liban, d’Égypte, de Jordanie, de Lettonie, d’Inde, des États-Unis et de Chypre ont participé à la conférence.

Hikmat Abou Zeid, vice-président de OMT et président honoraire de la Chambre de commerce géorgienne-libanaise, a estimé que ce forum s’inscrit dans la continuité des activités initiées par la Chambre dans le passé, et a estimé qu’il y a une responsabilité nationale qui exige la création de nouveaux marchés pour le Liban, notamment pour sortir de la crise.

Il a ajouté : « Nous sommes venus redonner vie aux relations bilatérales entre la Géorgie et le Liban. Nous sommes venu par responsabilité nationale qui nous oblige à ne pas baisser les bras. Aujourd’hui, nous cherchons à exporter la créativité libanaise dans tous les domaines : la mode, la culture, les technologies de l’information, le théâtre, le vin et la cuisine libanaise.

Consul du Liban en Géorgie, Président de la Chambre de commerce libano-géorgienne Dr Anestass El Murr a estimé dans son discours que « Durant ces sept dernières années, nous sommes passés d’un événement à l’autre mais aussi d’une réalisation à l’autre: L’immobilier , les investissements, le commerce des biens et des services, les aliments et les boissons et le tourisme font partie des nombreuses initiatives que nous avons entreprises et facilitées.

Il a également remercié le président honoraire de la Chambre, Hikmat Abou Zeid, pour ses efforts et son rôle dans la réussite du forum.

La cérémonie d’ouverture a été suivie de réunions qui ont duré deux jours, au cours desquelles des hommes d’affaires libanais ont rencontré leurs homologues géorgiens.