Au Liban, une tranche de la population se dispose à voter pour des élus au parcours démocratique. Cependant, la pratique d’une norme n’est pas seulement la réponse au ras le bol des inégalités et aux injustices flagrantes. La ferme résolution pour une nouvelle génération de parlementaires concerne une tâche fondamentale des parents. L’autonomie de l’enfant le prépare à assumer l’âge adulte.

L’individu peut alors explorer et construire, au-delà des convenances particulières et des appartenances diverses, des rapports fonctionnels. Ceux qui favorisent le changement par des choix délibérés et leur prise en charge. Celà ne se transmet pas en fin de parcours mais par le cheminement d’un partenariat équilibré entre les aînés et le jeune. L’impact du conditionnement engendre la prévalence de la similitude au détriment de la perception différente. Le libanais continue paradoxalement de se plaindre d’un tas d’influenceurs et des menaces de violences dans un contexte de conflits non résolus en attendant le changement des mêmes.

Après la dévastation de Beyrouth le 4 Août 2020, beaucoup vont dénoncer le suivisme d’abord. Là où se manifeste la routine des monologues abusifs et des corruptions “ordinaires”. La logique citoyenne est inhérente à une culture de l’écoute attentive et de la communication interactive. Quand elle est scandée en dernier recours elle devient l’issue ultime des gens pour dégager leurs révoltes face aux faits accomplis insupportables. Ceux en particuliers des stratégies politiques visées aux promesses répétées et aux influences extérieures favorables .

Alors que notre mode de vie traditionnel est empreint d’attenteisme, de recours conditionnés, de dénis répétés, du report des décisions urgentes, la population Ukrainienne consolide ses positions pour résister, survivre et défendre son territoire sans attendre quinconque . Ainsi le ferme engagement du président Zelensky et le comportement unifié de ses citoyens servent à faire face à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Durant la session du parlement Européen le 1er Mars 2022, consacrée à la guerre en Ukraine, le président, Volodymyr Zelensky énonce, “Je vous parle librement…les textes écrits sont restés des lettres mortes. Personne ne nous retirera notre liberté.. Nous nous battons pour notre survie… Prouvez nous que vous êtes à nos côtés. ” “La violence.. fait partie intégrante de l’œuvre pessimiste d’Enki Bilal, persuadé que « l’Occident court à sa perte». « Je suis très préoccupé par la communautarisation, par l’incapacité à créer des espaces de réflexion et de discussion », déplore-t-il avant d’appeler la jeune génération à prendre son avenir en main. ”

Extrait du journal La Croix, Raphaël Baldos, à Landerneau (Finistère), le 29/08/2020