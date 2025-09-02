mercredi, septembre 3, 2025
Communiqué de presse

Le RDCL rencontre le ministre Kamal Shehadi pour renforcer la collaboration public-privé dans les domaines de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle

Communiqué et Annonces
par Communiqué et Annonces
Modifié il y a
Temps de lecture1 min.
15 lecteurs
Beyrouth, le 2 septembre 2025 – La présidente du Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL), Joumana Saddi Chaya, accompagnée de la membre du conseil d’administration Dalia Jubaili et du membre Charbel Tawil, a rencontré Son Excellence le Dr Kamal Shehadi, ministre des Déplacés et ministre d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, dans son bureau.

Au cours de la réunion, la délégation du RDCL a exposé les principaux défis auxquels est actuellement confronté le secteur privé légal dans les domaines de la transformation numérique et des technologies émergentes, soulignant que l’intelligence artificielle constitue une pierre angulaire pour la relance de l’économie nationale et l’instauration d’une croissance durable. La discussion a également mis en avant l’importance de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle, considérées comme deux piliers essentiels pour consolider la résilience et la stabilité économiques.

Le RDCL a par ailleurs proposé de contribuer activement au travail du ministère, en mobilisant l’expertise de ses membres afin de fournir des conseils sur des projets technologiques d’importance nationale. Dans ce cadre, les deux parties sont convenues d’identifier et de mettre en œuvre un projet pilote destiné à stimuler l’innovation, renforcer la confiance et faire progresser l’agenda de la transformation numérique au Liban.

La réunion s’est conclue par la réaffirmation de l’importance de maintenir une coopération durable entre le RDCL et le ministère, au service de l’économie libanaise et en écho aux aspirations de la jeunesse du pays, guidées par un esprit d’espoir et de responsabilité.

— FIN —

Les disparus libanais en Syrie : un espoir fragile après des décennies d’attente

L'Actualité du Liban 0
Les disparus libanais en Syrie demeurent une plaie ouverte depuis la guerre civile et l’occupation syrienne. En septembre 2025, un comité bilatéral Liban-Syrie promet d’apporter des réponses, suscitant un fragile espoir pour des milliers de familles. Entre mémoire, réconciliation et enjeux politiques, l’attente reste douloureuse.

Une économie sous respiration artificielle : fragilité persistante et soutien externe précaire

Economie 0
L’économie libanaise survit grâce aux transferts de la diaspora et au soutien international, masquant une fragilité structurelle. Stagnation du crédit, dépendance aux importations énergétiques et blocages politiques freinent toute reprise. Sans réformes urgentes et accord avec le FMI, la stabilité actuelle pourrait s’effondrer au moindre choc sécuritaire ou monétaire.

Une agriculture qui résiste : exportations, microgrids et nouveaux réseaux de production

L'Actualité du Liban 0
Malgré la crise, l’agriculture libanaise résiste grâce aux exportations régionales, à la transformation agroalimentaire, aux systèmes d’irrigation alternatifs et aux microgrids solaires. Entre résilience et fragilité, les agriculteurs innovent pour survivre. Mais sans réformes structurelles et soutien étatique, ces avancées restent précaires face aux défis énergétiques, financiers et géopolitiques.

