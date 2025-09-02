Le RDCL rencontre le ministre Kamal Shehadi pour renforcer la collaboration public-privé dans les domaines de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle

- Advertisement -

Beyrouth, le 2 septembre 2025 – La présidente du Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL), Joumana Saddi Chaya, accompagnée de la membre du conseil d’administration Dalia Jubaili et du membre Charbel Tawil, a rencontré Son Excellence le Dr Kamal Shehadi, ministre des Déplacés et ministre d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, dans son bureau.

Au cours de la réunion, la délégation du RDCL a exposé les principaux défis auxquels est actuellement confronté le secteur privé légal dans les domaines de la transformation numérique et des technologies émergentes, soulignant que l’intelligence artificielle constitue une pierre angulaire pour la relance de l’économie nationale et l’instauration d’une croissance durable. La discussion a également mis en avant l’importance de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle, considérées comme deux piliers essentiels pour consolider la résilience et la stabilité économiques.

Le RDCL a par ailleurs proposé de contribuer activement au travail du ministère, en mobilisant l’expertise de ses membres afin de fournir des conseils sur des projets technologiques d’importance nationale. Dans ce cadre, les deux parties sont convenues d’identifier et de mettre en œuvre un projet pilote destiné à stimuler l’innovation, renforcer la confiance et faire progresser l’agenda de la transformation numérique au Liban.

La réunion s’est conclue par la réaffirmation de l’importance de maintenir une coopération durable entre le RDCL et le ministère, au service de l’économie libanaise et en écho aux aspirations de la jeunesse du pays, guidées par un esprit d’espoir et de responsabilité.

