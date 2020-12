Moins d'une minute de lecture

Le Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Prof. Slim KHALBOUS, en visite au Liban du 7 au 9 décembre 2020, tiendra une conférence de presse le lundi 7 décembre à 12h, à l’hôtel Smallville, Badaro.

Il annoncera un « Plan AUF pour le Liban », qui intègre un appui à l’intégralité du secteur éducatif, de l’enseignement primaire et secondaire jusqu’à la recherche scientifique, et qui vient en complément des actions de l’AUF déjà en cours. C’est la première fois que l’Agence se mobilise ainsi en faveur d’un pays. Conçu en concertation avec les autorités éducatives et scientifiques libanaises, il intègre différentes initiatives parmi lesquelles le soutien à la qualité de l’éducation au bénéfice du secteur public primaire et secondaire, l’appui à l’accélération de la transition vers la pédagogie universitaire numérique, et un nouveau soutien à des projets scientifiques à impact national combinant appui à la recherche et mobilités doctorales, entre autres. Les projets de ce Plan sont mis en œuvre avec les membres et partenaires libanais de l’AUF, et pour certains avec le soutien de partenaires internationaux.