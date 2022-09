Le violeur du Coral Beach arrêté

Publicité

Le violeur d’une fillette de 10 ans s’est fait arrêté 10 jours après son crime par les services de sécurité, indique le site Lebanon Debate. Il a été remis aux membres des Forces de Sécurité intérieure de Bir Hassan pour être interrogé par les enquêteurs.

Pour rappel, la photographie du suspect a été mise en circulation ce mardi sur les réseaux sociaux après l’échec des Forces de l’Ordre à identifier le suspect. Très rapidement, il a été identifié comme étant Rami Fatallah.

Selon la mère de la victime, la jeune fille a été suivie aux toilettes par le violeur qui s’est préalablement assuré d’être seul dans la pièce avant d’être forcée à se déshabiller sous menace et d’être violée par lui. L’homme serait ensuite tranquillement sorti des lieux.

