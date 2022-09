Une fillette de 10 ans violée au Coral Beach

Publicité

Une fillette de 10 ans aurait été violée dans les toilettes du restaurant d’une station balnéaire, le Coral Beach, à Beyrouth, apprend-on aujourd’hui.

Selon le témoignage publié par DaleelThawra, la famille de la victime s’interroge sur le rôle joué par l’établissement qui n’a pas pu contrôler les entrées et les sorties.

Selon la mère de la victime, la jeune fille a été suivie aux toilettes par le violeur qui s’est préalablement assuré d’être seul dans la pièce avant d’être forcée à se déshabiller sous menace et d’être violée par lui. L’homme serait ensuite tranquillement sorti des lieux.

Si une plainte a été déposée auprès des Forces de Sécurité Intérieure, aucun suspect n’a pour l’heure été identifié en dépit des enregistrements vidéos de l’établissement dont disposent les enquêteurs.

