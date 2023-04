La crise des changes et la hausse de l’inflation mondiale ont considérablement augmenté les factures d’importation des trois pays, entraînant des augmentations record des prix des denrées alimentaires

Les récents malheurs économiques de l’Égypte, de l’Irak et du Liban, bien que de nature et d’ampleur très différentes, ont tous un point commun : l’instabilité de la monnaie locale par rapport au dollar.

Les trois pays, dont les monnaies sont soit indexées sur le dollar, soit profondément affectées par les variations de sa valeur, sont confrontés à leurs plus fortes hausses des prix alimentaires depuis des années.

Le problème, causé en grande partie par les effets d’entraînement de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et de la pandémie de Covid-19, a également été exacerbé par la sensibilité du monde arabe aux politiques étrangères et fiscales américaines et à sa politique intérieure souvent tumultueuse .

L’Irak bloqué d’un accès complet à ses dollars en réserves de change

Les réserves de change de l’Irak ont atteint un niveau record de 100 milliards de dollars cette année suite à l’augmentation du prix mondial du pétrole qui a été une aubaine pour les revenus de la nation riche en pétrole.

Cependant, depuis l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, la banque centrale du pays a des dollars dans la Réserve fédérale américaine et fait des demandes mensuelles d’argent. La banque irakienne revend ensuite les transferts lors d’enchères en dollars aux banques locales et aux maisons de change.

Ces derniers mois, cependant, la Fed a réduit les entrées de trésorerie de la Banque centrale d’Irak d’environ 80% dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent, qui, selon les responsables irakiens, profite à l’Iran et à la Syrie voisins, tous deux soumis à de strictes sanctions américaines. .

L’accès réduit de l’Irak à son propre argent dans un contexte de demande locale croissante a alourdi la facture des importations du pays (qu’il paie en dollars) et dynamisé ses marchés noirs sur lesquels 1 dollar se négocie aujourd’hui autour de 1 500 dinars.

Le taux de change officiel était fixé à 1 460 dinars pour un dollar depuis 2020 jusqu’à cette année, date à laquelle une réévaluation gouvernementale l’a réinitialisé à 1 300.

Alors que la valeur du dinar a continué de baisser, les prix de la majorité des biens ont augmenté d’au moins 50 % depuis décembre 2020, ce qui a par la suite alourdi le fardeau d’une nation où le taux de pauvreté national est de 31,7 % dans un population de 40 millions d’habitants.

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Bagdad en janvier pour dénoncer la récente baisse de la valeur du dinar et la hausse des prix des denrées alimentaires qui en a résulté.

La livre libanaise continue de chuter, exacerbant la fracture socio-économique

De même, fin mars, des dizaines d’habitants de Beyrouth sont descendus dans la rue pour protester contre la plus forte baisse à ce jour de la livre libanaise, qui, bien qu’officiellement indexée à 15 000 lires pour un dollar cette année, se négocie à un plus bas historique de plus de 100 000 lires sur le marché noir, le taux de change utilisé pour la plupart des transactions au Liban.

Depuis 2019, de nombreux supermarchés libanais ont supprimé les étiquettes de prix, indiquées en lires, de leurs produits en raison des fluctuations presque quotidiennes de la valeur de la monnaie locale. Les étiquettes de prix sont revenues cette année, mais pas dans la monnaie nationale, qui a perdu 98 % de sa valeur sur le marché parallèle depuis 2019, mais dans le dollar plus stable.

Bien que la tarification en dollars puisse être plus pratique pour évaluer la valeur des biens, de nombreux Libanais sont préoccupés par la dollarisation sans entrave de leur économie car elle ne résout pas le problème de l’effondrement de la monnaie locale, qui est toujours utilisée pour payer les fonctionnaires et de nombreux particuliers. salariés du secteur.

Les salaires en lires n’ont pas suivi le rythme de l’inflation, atteignant environ 124 % en janvier, l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde.

L’effondrement de la monnaie locale a également créé un clivage entre ceux payés en dollars et ceux en livres libanaises. Certains de ces derniers se sont appauvris au point de devoir manger dans les poubelles tandis que les premiers, fortunés, peuvent se permettre de manger dans des restaurants gastronomiques et de conduire des voitures de luxe.

Des années de corruption financière, d’instabilité politique et d’endettement public croissant ont tari une grande partie des sources de devises autrefois stables du pays, notamment les envois de fonds d’une importante diaspora et les revenus du tourisme.

En outre, un secteur financier prolifique rendu attractif par des pratiques bancaires discrètes et des taux d’intérêt compétitifs a pratiquement disparu au milieu des enquêtes continues sur les pratiques financières de l’élite politique du pays.

Les difficultés économiques du Liban ont été mises à nu par la pandémie de Covid-19, lorsque les entrées de liquidités étrangères ont atteint des niveaux extrêmement bas. L’explosion du port de 2020, qui a tué plus de 200 personnes et en a blessé au moins 6 000, a causé des milliards de dollars de dégâts et rendu des centaines de milliers de personnes sans abri.

Siham Rizkallah, professeur d’économie à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, a précédemment déclaré au National que la soi-disant dépendance au dollar avait un effet désastreux sur l’économie et le peuple libanais.

“Cela crée un Liban pour les détenteurs de dollars américains que nous voyons dans les restaurants, les centres commerciaux, les grands hôpitaux et les lieux touristiques contre les travailleurs dont les revenus sont en lires qui sont devenus exclus du tissu socio-économique”, a-t-elle déclaré.

“Le Liban a besoin d’un nouveau régime de taux de change pour mettre fin au chaos actuel.”

Après une visite à Beyrouth à la fin de l’année dernière, le Fonds monétaire international a annoncé qu’il approuverait l’aide financière au Liban jusqu’à ce qu’une série de réformes convenues soient introduites.

L’Égypte dévalue sa monnaie alors que l’interdiction d’importer fait grimper les prix des denrées alimentaires de base

Dans le même ordre d’idées, les réformes demandées par le FMI ont été la principale raison de la récente baisse de la valeur de la livre égyptienne par rapport au dollar – plus de 50 % depuis le début de l’année dernière.

Après le départ de plus de 20 milliards de dollars d’investissements étrangers du marché de la dette égyptienne, à la suite de la guerre en Ukraine, le gouvernement égyptien, confronté à la diminution des réserves de change, s’est tourné vers le FMI pour son quatrième prêt en six ans. L’Égypte est le deuxième emprunteur du FMI après l’Argentine.

Le FMI a demandé une série de réformes qui comprenaient une monnaie locale flottante et une augmentation du bien-être social pour les plus pauvres du pays. Trois dévaluations consécutives de la livre ont suivi, ramenant sa valeur d’environ 15 livres égyptiennes pour un dollar au début de l’année dernière à un peu plus de 30 cette année.

La baisse des réserves de change de l’Égypte a incité le gouvernement à resserrer les contrôles sur les importations pour empêcher le départ des rares dollars de son économie, qui avait subi des coups importants pendant la pandémie de Covid-19 et ne s’était pas rétablie.

Comme l’Irak et le Liban, l’Égypte dépend fortement des importations pour nourrir ses 104 millions d’habitants et faire fonctionner ses nombreuses industries.

L’interdiction d’importation a conduit à des milliards de dollars de marchandises (y compris des produits essentiels tels que les aliments pour poulets, les médicaments et les matières premières) bloqués dans les ports du pays pendant des mois. Les marchandises doivent encore être entièrement dédouanées.

Par conséquent, les prix de nombreux produits alimentaires essentiels tels que le poulet, la viande, les céréales et l’huile de cuisson ont doublé ou triplé depuis l’année dernière, les analystes anticipant de nouvelles hausses dans les mois à venir.

Cela a provoqué des changements importants dans la vie de millions d’Égyptiens. Tandis que certains supprimaient de leur régime alimentaire des aliments plus chers tels que la viande, d’autres ont commencé à acheter des aliments moins chers et de moindre qualité.

Selon Monica Malik, économiste en chef à la Abu Dhabi Commercial Bank, le pire n’est pas encore passé pour les Égyptiens en termes de hausse du coût de la vie.

“Nous nous attendons à ce que l’indice des prix à la consommation s’accélère encore dans les mois à venir, la dévaluation de l’EGP continuant de se répercuter sur les prix”, a-t-elle déclaré.

“Pendant ce temps, nous voyons l’EGP s’établir dans la fourchette 36,0-38,0 par rapport au dollar américain d’ici la fin 2023”, a déclaré Mme Malik. Au 4 avril, la livre égyptienne s’échangeait à près de 31 EGP pour 1 dollar.

Pour aider à atténuer les effets de la hausse des prix, les gouvernements égyptien et irakien ont lancé des programmes visant à fournir des produits alimentaires essentiels comme le sucre, le pain ou la farine et l’huile de cuisson à des prix subventionnés. Cependant, les politiques des deux pays sont loin de ce qu’elles devraient être pour atténuer les niveaux croissants d’insécurité alimentaire dans la région, selon un récent rapport de l’ONU.

L’Égypte a également relevé le salaire minimum des fonctionnaires d’environ 15 % le mois dernier. Cependant, avec sa population aux prises avec une baisse de plus de 50 % de la valeur de la monnaie et donc de son pouvoir d’achat, l’augmentation ne fera pas grand-chose pour atténuer les pressions financières croissantes.

Alors que les monnaies arabes perdaient de la valeur, le dollar américain s’est considérablement renforcé au cours de l’année dernière, en grande partie en raison des hausses répétées des taux d’intérêt par la Réserve fédérale pour réduire l’inflation.

En conséquence, les analystes prédisent que la pression sur les citoyens arabes ne sera probablement pas apaisée avant un certain temps.

Une prévision de la Banque mondiale en janvier a averti que l’économie mondiale était “dangereusement proche de tomber en récession” et les analystes prévoient que la guerre en Ukraine se poursuivra tout au long de l’année et maintiendra les prix des denrées alimentaires et de l’énergie à un niveau élevé.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/business/money/2023/04/05/shoppers-in-egypt-lebanon-and-iraq-left-at-the-mercy-of-currency-markets/.