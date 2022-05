Les candidats de la société civile seraient pour l’heure assurée, en raison de l’absence des résultats définitifs, de remporter 9 sièges sur les 128 du prochain parlement.

Ainsi, ils auraient remportés 3 sièges dans la circonscription du Chouf et de Aley avec les victoires de Mark Daou, Najat Saliba et Halimé El Kaakour, écartant à la fois Wiam Wahab et Talal Arslan.

Deux sièges de la première circonscription de Beyrouth auraient été emportés par Ibrahim Mneimneh et l’ancien bâtonnier Melhem Khalaf alors que dans la première circonscription Paula Yacoubian aurait été reconduite pour un deuxième mandat.

Enfin dans la troisième circonscription du Sud Liban, Elias Jarada crée la surprise et parvient à percer les listes du Hezbollah et du mouvement Amal.

Une autre victoire serait annoncée dans la Békaa Ouest et le suspense perdure pour Jad Ghosn dans le Metn, pour Zoya Rouhana et Ghada Eid dans la circonscription du Chouf/Aley, ou encore pour Firas Hamdan face au banquier Marwan Kheireddine pourtant soutenu par le mouvement Amal de Nabih Berri.