mardi, septembre 23, 2025
Les Forces Libanaises en France présentes à l’inauguration du premier monastère de Saint Charbel en France

Communiqué de presse
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Date de modification:
L’inauguration s’est tenue le samedi 20 septembre à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), lors d’une célébration présidée par le patriarche maronite Mar Béchara Boutros Raï, en présence de fidèles et de délégations formelles.

Saint Charbel, connu mondialement pour ses miracles de guérison, est l’un des saints patrons du Liban et de l’Église maronite. Le moine d’Annaya incarne la vie dans le silence, l’ascèse et la prière. Le monastère de Villiers-sur-Marne, acquis par l’Ordre Libanais Maronite, portera désormais son nom et devient un lieu de recueillement et de foi, ouvert aux fidèles désireux de puiser dans son héritage spirituel.

L’inauguration a réuni près de 1 000 personnes, parmi lesquelles :

  • M. Rabih El Chaer, ambassadeur du Liban en France,
  • Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France,
  • M. François-Xavier Bellamy, député européen,
  • M. Jacques-Alain Bénisti, maire de Villiers-sur-Marne,
  • M. Salim El Sayegh, député libanais.

La célébration, présidée par Sa Béatitude le Cardinal Mar Béchara Boutros Raï et inaugurée aux côtés du Révérendissime Père Abbé Hady Mahfouz, a débuté par la présentation de la plaquette commémorative, suivie de la bénédiction de la statue de Saint Charbel. Elle s’est ensuite poursuivie par un temps de prière solennel, rythmé par les chants liturgiques, les vêpres et la procession des reliques du saint.

Dans ce cadre, le patriarche a déclaré :

« Ici dans ce monastère, chaque pierre porte l’empreinte de la prière, chaque mur résonnera des chants sacrés, chaque cellule offrira un abri aux cœurs qui cherchent Dieu ».

Le parti des Forces Libanaises était représenté par une délégation officielle, soulignant le prestige et la portée providentielle de cet événement marquant pour la communauté libanaise de Paris. Cette participation s’inscrit dans notre engagement pour l’épanouissement et la prospérité des Chrétiens d’Orient. Nous réaffirmons ainsi notre fidélité à notre mission et à nos racines.

