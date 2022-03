Les Forces Libanaises ont lancé depuis Maarab leur campagne électorale ce 14 mars 2022, une campagne placée sous le 14 mars 2005 qui ont abouti au retrait des troupes syriennes et de la résistance face à ce qu’ils qualifient être l’occupation iranienne du Liban.

Samir Geagea a ainsi estimé que “les élections législatives deviennent une bataille existentielle et pas seulement un bataille politique, et donc “ils ont créé de telles batailles uniquement contre les forces libanaises.” Il s’agit selon lui de préserver ce qui reste du Liban et de sa souveraineté.

Cette bataille vise aussi à “instaurer la neutralité, la décentralisation, une justice indépendante et une armée qui seule porte les armes pour protéger les frontières et rassurer les populations.”

Par ailleurs, les Forces Libanaises, estime Samir Geagea n’ont qu’un seul projet “qui est l’état” soulignant que le parti a démission du gouvernement et appelé à former un gouvernement de spécialistes.

“Le 15 mai, il vous est demandé de venger le sang de Bachir, Kamal, René, Rafic, Bassel, Samir, George, Gébran, Pierre, Walid, Antoine, Wissam, Wissam, Mohammed, Hachem et Lokman, la souffrance des martyrs vivants Marwan et May, et de tous les martyrs de la cause qui sont tombés pour que le Liban reste”, a estimé le dirigeant des Forces Libanaises Samir Geagea qui s’est par ailleurs attaqué au Courant Patriotique Libre, estimant que ses adversaires ne peuvent pas construire un état.

Il a également comparé l’intervention russe en Ukraine au Hezbollah sans le nommer directement qu’il décrit comme une occupation iranienne et non un mouvement de résistance.

“L’État est celui qui organise et dirige la résistance populaire qui a commencé avec l’occupation et non avant elle, et non comme cela se passe au Liban. La résistance en Ukraine opère sous le commandement et la supervision de l’armée, non dans le but de montrer son armée faible et mal équipée et que sa décision est indépendante, sachant que la résistance en elle comprend des opposants et des loyalistes de tous bords, solidaires , bénédiction et soutien du peuple et de l’État, pas un parti, une idéologie, une orientation et un seul parti, de sorte qu’il est interdit aux autres d’y résister, même s’ils sont sincères dans leur résistance, plus que ceux qui confisquent le concept de résistance à l’heure actuelle”, conclut le dirigeant des Forces Libanaises