Les Forces libanaises portent plainte contre Jnoud el-Rab

- Advertisement -

Le jeudi 20 février 2025, les Forces libanaises (FL) ont déposé une plainte judiciaire contre le groupe « Jnoud el-Rab » (Soldats du Seigneur), une petite organisation chrétienne fondamentaliste accusée d’être financée par le banquier Antoun Sehnaoui. Les FL qualifient ce groupe d’« association secrète » et l’accusent, ainsi que ses membres, d’« implication dans une série de crimes graves menaçant la sécurité et la paix civile ».

Contexte et accusations

La plainte déposée par les FL inclut plusieurs chefs d’accusation, tels que la formation d’une association secrète, la constitution d’une association de malfaiteurs, l’incitation aux conflits sectaires et à la sédition, le meurtre avec préméditation, les émeutes, les atteintes à la propriété intellectuelle, ainsi que la possession illégale d’armes et de munitions. Les FL affirment que « ce groupe se cache derrière un vernis religieux pour atteindre des objectifs illégaux » et insistent sur « la nécessité pour les autorités judiciaires et sécuritaires d’agir rapidement et fermement pour mettre un terme définitif à ses activités criminelles et empêcher qu’il ne continue de menacer la paix civile et l’ordre public ».

Incident meurtrier à Achrafieh

Cette action judiciaire fait suite à un incident survenu début décembre 2024, où Roland Murr, responsable du bureau des FL à Karm el-Zeitoun, a été tué lors d’un affrontement armé avec des membres de Jnoud el-Rab dans le quartier d’Achrafieh à Beyrouth. Selon des témoins, l’altercation aurait débuté par une dispute concernant une priorité de passage en voiture près du siège de Jnoud el-Rab. Un membre des FL aurait été agressé et dépouillé de son arme personnelle par des membres du groupe. Lorsque des représentants des FL se sont rendus sur les lieux pour récupérer l’arme, la situation a dégénéré, entraînant des échanges de tirs au cours desquels Roland Murr a été mortellement touché. Aucune autre victime n’a été signalée lors de cet incident.

Jnoud el-Rab est un groupe chrétien radical principalement basé à Achrafieh, comptant environ 150 membres. Fondé en 2020, le groupe s’est fait connaître pour son opposition virulente à la communauté LGBTQ+ et ses actions violentes contre les associations et bars gays et lesbiens, ainsi que pour son hostilité envers le Hezbollah. Les membres de Jnoud el-Rab sont souvent décrits comme « musclés, tatoués, barbus et souvent vêtus de noir », et sont reconnus pour leur fondamentalisme religieux. Ils prétendent ne pas être affiliés à un parti politique libanais spécifique, bien que certains observateurs notent des sympathies envers les Forces libanaises. Leur leader, Joseph Mansour, a déclaré dans une interview : « Nous sommes les enfants de Jésus, et nous ne suivons que la parole de l’Évangile. » Le groupe affirme protéger les terres chrétiennes contre les islamistes.

Financement et allégations

Des accusations ont été portées concernant le financement de Jnoud el-Rab par le banquier Antoun Sehnaoui, président du conseil d’administration de la Société Générale de Banque au Liban (SGBL). Bien que Sehnaoui ait nié tout lien organisationnel ou financier avec le groupe, des sources locales et des employés de la banque affirment que les membres de Jnoud el-Rab feraient partie de son équipe de sécurité personnelle. De plus, des rassemblements du groupe ont été observés devant des succursales de la SGBL, et des photos de Sehnaoui apparaissent régulièrement sur leurs réseaux sociaux. Ces liens présumés ont été évoqués par plusieurs médias et personnalités politiques, bien que Sehnaoui ait officiellement démenti ces allégations.

Actions controversées et incidents notables

Depuis sa création, Jnoud el-Rab a été impliqué dans plusieurs actions controversées :

Juin 2022 : Des membres du groupe ont détruit une installation arborant le drapeau arc-en-ciel LGBTQ+ sur la place Sassine à Achrafieh, mise en place par Beirut Pride.

: Des membres du groupe ont détruit une installation arborant le drapeau arc-en-ciel LGBTQ+ sur la place Sassine à Achrafieh, mise en place par Beirut Pride. Août 2023 : Ils ont attaqué un bar LGBTQ+ friendly à Mar Mikhael lors d’une soirée drag, menaçant les participants et les empêchant de quitter les lieux.

: Ils ont attaqué un bar LGBTQ+ friendly à Mar Mikhael lors d’une soirée drag, menaçant les participants et les empêchant de quitter les lieux. Janvier 2024 : Les écrans de l’aéroport international de Beyrouth ont été piratés pour afficher des messages hostiles au Hezbollah et à son leader, Hassan Nasrallah, accompagnés du logo de Jnoud el-Rab. Le groupe a nié toute implication dans cet incident, le qualifiant d’« acte satanique » visant à diviser les Libanais.

Ces actions ont suscité de vives réactions au sein de la société libanaise, de nombreux citoyens et organisations dénonçant les méthodes violentes et l’idéologie extrémiste de Jnoud el-Rab. Les appels se multiplient pour que les autorités prennent des mesures fermes afin de dissoudre le groupe et traduire ses membres en justice.